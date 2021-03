SESARAM mostra interesse em incluir TAXISRAM em protocolo para transporte não urgente de doentes

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) disse ter interesse em incluir a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira (TAXISRAM) no protocolo para transporte não urgente de doentes, do qual já fazem parte a Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM) e a Associação Santacruzense de Táxis (ASAT).

Este protocolo que foi assinado entre a AITRAM, ASAT, e o SESARAM, em 2018, tinha por objetivo o transporte não urgente de doentes, “quando esgotada a capacidade de resposta interna e de forma a não prejudicar os utentes do SESARAM, EPERAM, que precisam de transportes para se deslocarem às diversas atividades clínicas (consultas, reabilitação, exames, entre outras)”.

Tendo em conta o surgimento de uma nova entidade representante do setor do táxi, a TAXISRAM, o SESARAM sublinha que promoveu, na passada terça-feira, uma reunião, entre AITRAM, ASAT, a TAXISRAM, para o “cumprimento do princípio da igualdade, transparência e da concorrência”.

O SESARAM sublinhou que dessa reunião “resultou o interesse, quer do SESARAM, EPERAM quer da TAXISRAM, em incluir esta última no protocolo, não havendo qualquer oposição da parte da ASAT nesse sentido. Porém, pela AITRAM, é necessário que haja uma decisão da direção nesse sentido e a mesma tem que ser submetida a aprovação em Assembleia-Geral que, de acordo com o Presidente da AITRAM, António Loreto, está agendada para abril de 2021. Na sequência dessa mesma Assembleia Geral, ficou determinado que as partes intervenientes voltariam a reunir-se no dia 28 de abril, pelas 14h30, para tomada de decisão final”.

O SESARAM reforça ser “alheio a quaisquer questões entre as diversas associações, tendo só todo o interesse em garantir a igualitária distribuição dos serviços de táxis, independentemente da associação a que os taxistas pertençam (ou não, pois não é requisito obrigatório ser associado), de forma a que o utente do SESARAM, EPERAM, tenha sempre o seu transporte assegurado”.