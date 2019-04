SESARAM reafirma que tudo fez para colocar em funcionamento unidade de medicina nuclear

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) reafirmou que tudo fez para colocar em funcionamento a unidade de medicina nuclear.

A presidente do conselho de administração do SESARAM, Tomásia Alves, referiu que não faria sentido depois do investimento feito na unidade de medicina nuclear não faria sentido que o espaço não fosse rentabilizado, durante a comissão de inquérito à unidade de medicina nuclear que decorre na Assembleia legislativa da madeira.

Tomásia Alves classificou como “declarações estranhas” as afirmações de “um dos nossos médicos” e que se “teve esses mesmos médicos a levantar dúvidas e algum pânico” na população com essa afirmações.

“Foi com grande tristeza porque não gostamos de ver um nosso par a se expor dessa maneira”, acrescentou.

Tomásia Alves elogiou Rafael Macedo pela sua capacidade em “apresentar projectos e soluções” mas que depois tem dificuldade em “perceber o momento em que se deve iniciar”.