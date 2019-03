SESARAM suspende exames de medicina nuclear

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) decidiu suspender os exames de medicina nuclear devido a ausência do médico responsável nos dois últimos dias e de não ter informações de que estaria presente esta quinta-feira.

“Para garantir a serenidade da população e a direcção clínica suspender os exames esta quinta-feira de maneira a que estejam reunidas todas as condições para a serenidade nas condições que prestamos”, disse Tomásia Alves, presidente do conselho de administração do SESARAM.

Tomásia Alves sublinha que “nenhuma cirurgia” foi cancelada e todas as situações estão acauteladas, confirmando que “está a decorrer” um inquérito e que serão tomados os procedimentos que estão previstos na lei

O regresso dos exames serão restabelecidos “quando forem devolvidas a serenidade e reunidas as condições de confiança e a garantia da prestação”, disse Tomásia Alves.