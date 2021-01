Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan Gonçalves, André Ventura, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes. Com as diferenças bem espelhadas entre as várias candidaturas à Presidência da República, as controvérsias seriam inevitáveis.

Estes foram os sete episódios que mais marcaram cada uma das candidaturas.