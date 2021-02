O reforço do ‘hub’ da Iberia no aeroporto de Madrid-Barajas, com a Air Europa ao lado da Vueling, vai ser notado pela atividade da TAP no início da sua fase de restruturação – se for aprovada por Bruxelas –, tornando a concorrência ainda mais agressiva num mercado onde as ‘low cost’ como a Ryanair e a easyJet anseiam repartir entre si os ‘slots’ excedentes da TAP, ao mesmo tempo que outras concorrentes ambicionam ocupar o espaço da transportadora aérea nacional.