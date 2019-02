SIBS lança API Market e inicia-se um “novo ciclo financeiro em Portugal”

A SIBS apresentou o SIBS API Market esta terça-feira, em Lisboa, numa cerimónia que contou com a participação do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

O SIBS API Market é uma plataforma de open banking que vai permitir o desenvolvimento de serviços de pagamentos entre os vários agentes de mercado, quer sejam bancos, quer novos players, como as FinTech.

Com a nova plataforma da SIBS, os agentes de mercado terão acesso às informações bancárias dos consumidores, através das Application Programming Interfaces (API), previstas na segunda diretiva comunitária sobre serviços de pagamentos eletrónicos, que foi transposta em Portugal no final do ano de 2018.

Disponível a partir de hoje, com o SIBS API Market já é possível a consulta a saldos e movimentos, iniciação de pagamentos e consulta de fundos.

Com o SIBS API Market, qualquer entidade que utilize esta plataforma, pode não só desenvolver novos modelos de negócio, mas aceder a 95% do sistema de pagamentos em Portugal.

Madalena Cascais Tomé, presidente executiva da SIBS, revelou que, com o lançamento do SIBS API Market, se inicia “um novo ciclo na história do sistema de pagamentos, tal como como sucedeu há trinta e cinco anos o lançamento do multibanco”.

“Ainda não temos noção da disrupção”, salientou a CEO da SIBS.

O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, elogiou a SIBS e o SIBS API Market. O ministro, que disse que não se lembra da última vez que entrou numa agência bancária, considera que a nova plataforma da SIBS constitui “uma grande oportunidade para a criação de novos modelos de negócio”, num mundo “tecnológico e de abertura dos serviços de pagamento”.

(em atualização)