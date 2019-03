SIBS nega que portugueses estejam a usar menos MB Way apesar do valor das transferências

A empresa que gere a rede Multibanco garante que o número de pagamentos feitos através da aplicação MB Way não diminuiu depois de ter vindo a público que os bancos aderentes iriam passar a cobrar comissões pelas transferências (ou estariam a pensar fazê-lo).

A SIBS assegura que o uso da app MB Way “não só não está a decrescer em atividade, como está a crescer” quer em compras quer em transferências e adiantou que, entre os meses de janeiro e março deste ano, registaram-se cerca de três vezes mais operações do que no primeiro trimestre de 2018: mais de 10,3 milhões de transações móveis imediatas.

“Comparando o 1º trimestre de 2019 (que não está terminado) com o quarto trimestre de 2018, um trimestre marcado por elevado número de operações, fruto do período do Natal e de dias especiais, como a Black Friday, verifica-se um crescimento superior a 16%”, justifica a empresa financeira, em comunicado.

O esclarecimento da SIBS surge depois de o jornal “Público”, com base em informações da Eupago, noticiar que havia uma redução nos movimentos face à desconfiança perante o possível pagamento destas transferências. A dona do Multibanco aproveitou ainda a ocasião para explicar que soma 85 mil comerciantes que aceitam este serviço e que o número também não tem caído, dando como exemplo a “cadeia” que instalou recentemente o MB Way em mais de duas centenas de lojas no país [Lidl Portugal].

Na semana passada, o MB Way ganhou uma nova funcionalidade. A opção “Utilizar Multibanco” permite aos utilizadores acederem a qualquer caixa automática apenas com o telemóvel e sem a necessidade de inserir um cartão bancário na máquina.

A atualização da app faz com que os portugueses possam realizar a maioria das operações nas caixas automáticos, tais como “Pagamento de Serviços”, “Pagamentos ao Estado”, “Carregamentos de Títulos de Transporte” e/ou “Carregamentos de Telemóveis” sem que tenham de tirar o cartão da mala ou da carteira. Até ao final de março, todos os 12 mil ‘multibancos’ terão este serviço. No entanto, para acederem ao mesmo, os utilizadores terão de atualizar a sua aplicação MB Way nas lojas associadas aos sistemas iOS e Android [Play Store e Apple Store].