Siemens e Aral preparam na Alemanha estações de serviço para mobilidade do futuro

A Siemens e a Aral estão a preparar estações de serviço que vão responder às necessidades e tendências da mobilidade do futuro.

Nesse sentido, a Aral vai instalar mais de 100 carregadores ultrarrápidos em 30 estações de serviço, na Alemanha, estando já planeadas outras instalações, enquanto a Siemens fornecerá soluções inteligentes de ligação à rede para uma resposta eficiente à crescente procura de energia.

Todo o projeto estará ligado à nuvem, para assegurar transparência e aumentar eficiência e fiabilidade.

“A Aral AG, uma subsidiária do grupo bp na Alemanha, confiou à Siemens, através da Smart Infrastructure, a expansão da ligação à rede elétrica de 30 das suas estações de serviço. A instalação de subestações inteligentes, que permitem fazer uma ligação à rede com maior potência e fiabilidade, possibilita à Aral modernizar as suas estações de serviço com tecnologia ultrarrápida para carregar veículos elétricos”, explica um comunicado conjunto.

O mesmo documento acrescenta que “a expansão da infraestrutura pública de carregamento é um requisito essencial para acelerar a mobilidade elétrica”, adiantando que “o projeto conjunto entre a Aral e a Siemens constitui uma contribuição importante para a criação de estações públicas de carregamento rápido”.

“A maioria dos postos de abastecimento de combustível atuais tem apenas uma ligação de baixa tensão. A fim de satisfazer as necessidades de energia dos carregadores rápidos, a ligação à rede elétrica tem de ser atualizada para uma ligação de média tensão com maior potência. Isto é possível através das subestações que ligam a infraestrutura de carregamento das estações de serviço à rede elétrica pública. Cada subestação é constituída por um transformador hermeticamente encapsulado, um quadro de distribuição de média tensão isolado a gás e um quadro de distribuição de baixa tensão”, revela o referido comunicado.

Os responsáveis da Aral destacam que, recorrendo a ‘hardware’ de comunicação e tecnologia de Internet das Coisas (IoT), a empresa consegue, a qualquer momento, obter informações sobre o estado das subestações.

“Isto permitirá à marca de estações de serviço, assegurar aos seus clientes a total funcionalidade destes novos carregadores ultrarrápidos. A utilização de sensores ajuda a gerar dados, garantindo a monitorização contínua do estado e a operação segura dos equipamentos. Estes dados são depois transmitidos por ‘interfaces’ de comunicação para um sistema IoT, de nível superior, baseado na nuvem. Os dados são avaliados e visualizados através de uma aplicação ‘web’, complementando de forma útil os dados obtidos através dos postos de carregamento rápido”, garante o comunicado em questão.

“Esta subestação inteligente não só permite que a Aral introduza tecnologia de carregamento ultrarrápido, mas também garante a mais elevada fiabilidade e utilização eficiente da rede dentro da infraestrutura existente”, defende Stephan May, CEO de Distribution Systems da Siemens Smart Infrastructure.

De acordo com este responsável, “a monitorização dos dados em tempo real otimiza o uso dos ativos”, pelo que, “por este motivo, a digitalização é um pré-requisito importante tanto para uma gestão eficiente das cargas, como para o uso otimizado dos recursos de energia”.

Recorde-se que a Aral opera todos os postos de carregamento ultrarrápido por conta própria e estes fornecem energia 100% verde.

“Tendo as baterias e respetiva tecnologia apropriadas, o veículo elétrico pode ser recarregado totalmente em dez minutos para uma autonomia de até 350 quilómetros”, garantem os responsáveis da Aral.

A instalação de carregadores de alta potência nos postos de abastecimento da Aral, na Alemanha, faz parte da estratégia da bp para aumentar o número de pontos de carregamento.

A nível global, o número de pontos de carregamento aumentará de sete mil, em 2020, para 70 mil, em 2030.