Siemens lança competição para alunos de engenharia eletrotécnica

O concurso “Geração Simaris Design”, lançado pela Siemens, incentiva os alunos de engenharia eletrotécnica a desenvolver um projeto de eletricidade de um edifício, que lhes pode garantir uma viagem ao centro Totally Integrated Power da Siemens, na Alemanha, onde terão oportunidade de conhecer a equipa que desenvolveu a aplicação que dá nome ao concurso.

Os dois alunos da primeira equipa classificada ficarão automaticamente selecionados para fazerem estágios profissionais na Siemens. Também as instituições de ensino superior que participam pela primeira vez neste desafio vão ter direito a um prémio: uma licença de utilização da versão profissional do “Simaris Design”.

Para concorrer, os candidatos têm de ser alunos do ensino superior e ter, no seu plano curricular, disciplinas de projeto de instalações elétricas. Depois, é necessário formar um grupo de trabalho constituído por dois alunos e um professor e apresentar um projeto que utilize as capacidades da referida aplicação.

A Simaris dimensiona as instalações elétricas em todo o tipo de edifícios e infraestruturas, exportando textos descritivos, mapas de equipamentos e esquemas elétricos.

As inscrições decorrem terminam no próximo dia 20 e poderão ser efetuadas no site com o nome do desafio. Numa primeira fase vão existir duas qualificativas, estando a final do desafio marcada para 28 de fevereiro de 2019, na sede da Siemens em Alfragide.

Nas primeiras duas edições deste concurso participaram 108 alunos e 17 professores, de 14 universidades de todo o país. Destes, mais de uma dezena estagiam ou trabalham atualmente na Siemens.