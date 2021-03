Siga estas dicas para poupar água

Celebra-se hoje o Dia Mundial da Água: sem água não há vida!

No dia-a-dia, se uma família de 3 pessoas adotar comportamentos mais responsáveis e sustentáveis poderá poupar, num ano, água suficiente para encher 60.000 garrafões de 5 litros ou uma piscina (4m x 7m x 1,5m).

Se as famílias tiverem, também, maiores cuidados na forma como utilizam a água, o tratamento destas águas residuais torna-se mais simples e a água retornará à rede em melhores condições.

Para além disso, existe água que é desperdiçada mesmo antes de chegar às nossas casas! Por exemplo: entupimentos na rede provocados pelo lixo que os consumidores colocam nos canos; por incidentes – colapso ou ruturas de canalizações públicas; ou por má gestão da água dos espaços públicos, em sistemas de regas, chafariz, entre outros.

É, igualmente, importante refletir sobre a água que muitas vezes não vemos ou da qual temos menos consciência, mas que é utilizada na produção e consumo dos bens e serviços que adquirimos. A Água Virtual corresponde a 15% da água consumida em todo o mundo.

Será que as nossas escolhas poderão ter um impacte significativo na redução do desperdício de água? Vamos poupar este recurso escasso e melhorar as nossas contas. Sigas as nossas dicas para poupar água:

Os banhos longos devem ser substituídos por duches rápidos. Armazene a água que normalmente desperdiça enquanto fica à espera que a mesma atinja uma temperatura mais quente e utilize para outros fins, como por exemplo para descargas sanitárias ou rega.

Tenha redutores caudais das torneiras, para que adequar as quantidades, evitando mais uma vez o desperdício.

Utilize apenas as máquinas de lavagens com as cargas completas.

Ao adotar estas medidas fará toda a diferença ao fim do mês na sua fatura, mas também estará a contribuir para que o planeta seja mais sustentável.

