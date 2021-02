Siga estas estratégias para a poupança

Poupar não é fácil, mas é necessário. Deixamos-lhe algumas estratégias.

Poupar não é fácil, mas existem estratégias que podem facilitar e auxiliar a poupança. No entanto, nem todas as estratégias são boas e podem provocar o efeito contrário, pelo que vamos identificar alguns erros que as pessoas cometem ao tentar poupar.

, como por exemplo “pague 2 e leve 3” é uma falsa ação de poupar em alguns casos, porque pode nem estar a precisar dos produtos, e comprá-los por impulso de estar em promoção. Antes de comprar estes artigos, verifique também o lote de validade e pense bem se realmente precisa. Compras online , o método mais utilizado nesta altura em virtude da pandemia. Verificamos, muitas vezes, neste formato que impõem um limito mínimo de compras para usufruir de portos de envio gratuitos, o que mais uma vez faz com os consumidores levem mais produtos do que aquilo que necessitam. Para além de que, se analisarmos a situação por vezes gastamos mais com essa ação do que ao pagar portos de envio. Por exemplo, o limite mínimo para usufruir gratuitamente dos portos é de 30 euros, a compra que ia efetuar tem um valor de 20 euros e os portos de envio de 5 euros, sai mais barato pagar os portos.

? Também esta opção pode ser erro, porque mais facilmente consegue movimentar o dinheiro. Opte pela criação de depósitos a prazo ou contas poupança, assim até gera um investimento. Por fim, não ter objetivos para poupar não o estimulará a fazê-lo. Crie objetivos, sonhos e estabeleça um plano de ação.

Estar atento a estes erros é uma estratégia eficaz para garantir o sucesso. Poupar pode tornar-se mais fácil.

Para os mais gastadores, deixamos alguns conselhos. Fixe um limite máximo dos gastos semanais, levante esse montante à segunda e faça os possíveis para não ter que movimentar mais a sua conta até domingo.

Deposite numa conta à parte o dinheiro que pretende poupar. Isto fará com que se “esqueça” mensalmente daquele montante para os gastos mensais, reduzindo o risco de gastar de forma supérflua.

No caso de utilizar cartão de crédito, tente efetuar pagamentos nas alturas em que não está sujeito aos juros. Se ainda não possui um cartão deste cariz, mas pretende fazê-lo procure um cartão de crédito sem anuidade.

São estes os conselhos e estratégias que deixamos aos consumidores.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!