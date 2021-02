Simule aqui o IMI que vai pagar este ano

O simulador criado pela Doutor Finanças permite aos cidadãos portugueses que têm casa própria saber o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que vão pagar em 2021. O IMI é uma taxa cobrada pelas Câmaras Municipais e incide sobre o valor do imóvel registado na Autoridade Tributária, ou seja, sobre o Valor Patrimonial Tributário (VPT). A taxa a aplicar pode variar entre 0,3% e 0,45% no caso dos prédios urbanos, podendo, em casos específicos chegar aos 0,5%. Se em causa estiver um prédio rústico a taxa é igual para todos: 0,8%.

Este ano, mais de 80 Câmaras Municipais reduziram o imposto que vão cobrar aos seus municípios. Para que não fiquem dúvidas sobre o valor exato que vai ser cobrado este ano, o Doutor Finanças lançou o Simulador de IMI para 2021, já contando com as deduções por filhos. Além disso, o simulador ajuda a perceber se tem de pagar o valor do IMI todo de uma só vez ou se pode dividi-lo (e de que forma).

Para Rui Bairrada, presidente executivo da Doutor Finanças, o valor do IMI representa “uma fatura considerável”. Por isso, justifica a criação do simulador para ajudar as famílias a “calcular quanto vão pagar de IMI e saber se podem dividir o valor em prestações, podendo assim prepararem-se financeiramente”.

Para calcular o IMI, sabendo o valor patrimonial tributário (VPT) e a taxa que é aplicada pela autarquia onde está localizado o imóvel, basta multiplicar o valor da taxa pelo VPT e o resultado desta conta dará o valor do IMI que teremos de pagar. Este valor pode ainda sofrer uma redução, uma vez que existem autarquias que concedem deduções por agregado familiar, que variam entre os 20 euros, no caso de haver um filho e os 70 euros no caso de haver três ou mais filhos.