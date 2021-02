Sindicato afirma que revisão de carreira dos Vigilantes da Natureza apresentada pelo Governo da Madeira “é uma afronta” à dignidade

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, protestou contra a proposta de revisão de carreira dos Vigilantes da Natureza apresentada pelo Governo Regional da Madeira, considerando que esta é uma afronta à dignidade destes profissionais. A estrutura sindical pede melhores condições salariais e suplementos remuneratórios atualizados.

A estrutura sindical, reunida em plenário, diz que a proposta apresentada pelo Governo Regional “não vai de encontro às pretensões” dos Vigilantes da Natureza e “é uma afronta” à dignidade de uma carreira de está na linha da frente da conservação da natureza.

“As nossas pretensões são legítimas. Pretendemos uma tabela salarial de acordo com as responsabilidades das suas funções, um conteúdo funcional digno e valorizado, suplementos remuneratórios atualizados de acordo com as exigências da profissão e uma idade de reforma adequada às imposições que a profissão exige”, diz o sindicato.

A estrutura sindical considera que os Vigilantes da Natureza são ignorados pelos decisores políticos “mas esses não se esquecem quando os usam para campanhas políticas”.

O sindicato expressou também a sua “revolta e indignação” perante a “atitude egocêntrica/autista” do Governo Regional da Madeira.