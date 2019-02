Sindicato diz que não chegou a acordo sobre carreira dos vigilantes da natureza com Governo Regional

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), que diz representar 80% dos vigilantes da natureza, diz que não chegou a acordo com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN) relativamente à carreira destes profissionais.

“A proposta da SRARN está aquém da vontade dos trabalhadores principalmente em relação a valorização da carreira”, disse a estrutura sindical relativamente à revisão da carreira dos vigilantes da natureza.

O sindicato esclarece que a proposta da Secretaria Regional “exige mais competências, mais responsabilidades, mais trabalho” mas mantém os níveis remuneratórios da anterior carreira específica de Vigilante da Natureza.

O STFPSSRA diz as duas estruturas sindicais com quem a Secretaria Regional chegou a acordo, “não têm qualquer representatividade” no corpo de vigilantes da natureza, e que esse acordo foi feito “sem qualquer consulta” às pretensões dos trabalhadores.

É ainda dito pelo sindicato que na anterior carreira dos vigilantes da natureza foi aumentado em 5 euros o suplemento de penosidade e que este “já não é actualização à mais de dez anos, tal como o suplemento de risco”.

A estrutura sindical diz que este suplemento de penosidade foi alargado aos trabalhos que implicam técnicas de alpinismo mas lamentavelmente “outros trabalhos no âmbito do projecto Freira da Madeira, também altamente penoso, não tenham sido considerados”.

O STFPSSRA diz que apesar da Secretaria Regional dizer que o processo “é dinâmico e estará sempre em aberto em sede de concertação social”, denuncia que esta “não se mostra disponível” para renegociar a carreira da guarda florestal, e que por consequência não vá ter “vontade no futuro de o fazer” com o Corpo de Vigilantes da Natureza.

“Lamenta-se a forma fria e irredutível como o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a SRARN deram por terminadas todas as negociações com este sindicato, depois de várias cedências deste”, afirma.