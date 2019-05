Sindicato dos Jornalistas na Madeira condena agressão a repórter de imagem da CMTV

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) na Madeira condena as agressões, que aconteceram no passado sábado, ao repórter de imagem Miguel Lira, ao serviço do canal de televisão Correio da manhã TV. O repórter de imagem foi agredido a soco e a pontapé na Avenida do Mar, durante os festejos do Benfica.

No decorrer da reportagem da equipa da CMTV, um dos adeptos, que aparentava estar embriagado, segundo o Sindicato dos Jornalistas, começou por dizer ao repórter de imagem que não gostava da CMTV. Na sequência disso dirigiu-lhe palavras ofensivas, acabando por dar um soco no operador de câmara, fazendo-o cair no chão.

Com a queda, a câmara de filmar, com custo estimado em dez mil euros, ficou danificada.

O agressor ainda tentou retirar o microfone ao jornalista, acompanhado pelo repórter de imagem, e atirá-lo para o chão, mas foi impedido por um homem que defendeu os dois profissionais do canal de televisão.

O repórter teve de receber tratamento hospitalar no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mentonça e a PSP foi chamada ao local para transportar o agressor para a Esquadra.

O Sindicato dos Jornalistas afirma que “condena esta ação de violência contra jornalistas no exercício da sua atividade profissional e esta tentativa de obstrução ao exercício dos direitos de informar e ser informado consagrados na Constituição e na lei”.