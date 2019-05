Sindicato dos quadros bancários quer estar representado na Assembleia Geral do BCP

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o maior sindicato nacional de bancários no ativo, apelou em comunicado, aos seus associados e a outros acionistas do BCP, “a delegação de representação para a Assembleia Geral de Acionistas do Grupo Banco Comercial Português, agendada para dia 22 de maio”. O sindicato liderado por Paulo Marcos diz que esta AG “será particularmente relevante no que respeita à devolução das retribuições retidas aos trabalhadores do BCP”.

O SNQTB assegura que “tem vindo a acompanhar com proximidade e interventivamente as situações profissionais e o quadro laboral dos trabalhadores do Grupo BCP e irá fazer-se representar e defender os interesses desses trabalhadores no dia 22 de maio e irá marcar presença em representação dos seus associados e outros acionistas do BCP”.

“Recordamos que, Assembleia Geral após Assembleia Geral, um número cada vez maior de acionistas tem confiado a sua representação no SNQTB e uma vez mais iremos mostrar a nossa força e a confiança que nos é depositada, intervindo a favor dos trabalhadores do BCP, sendo este o nosso dever enquanto sindicato”, adianta Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

O SNQTB é o maior sindicato português em número de trabalhadores no ativo com quase 52 mil beneficiários, presente em todo o território nacional, contando com delegações em Aveiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu e também na Região Autónoma da Madeira (Funchal) e dos Açores (Ponta Delgada).