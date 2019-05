Sindicato exige pagamento imediato da atualização salarial no BCP

O Sindicato dos Bancários do Norte “não vai abdicar de exigir o pagamento imediato das atualizações salariais referentes a 2018 para os trabalhadores do BCP”, refere a estrutura sindical em comunicado.

”Para o efeito, foi solicitada a intervenção da DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho] para que, através da conciliação, seja possível ultrapassar o atual impasse”, revela o sindicato.

A proposta sindical para a revisão do ACT já foi apresentada em janeiro de 2018, diz o SBN que reforça que o BCP ainda não apresentou resposta escrita, como prevê a lei.

“Por carta de 25 de janeiro, o SBN reclamou ao BCP a conclusão e aplicação da revisão da tabela salarial e cláusulas pecuniárias, com efeitos desde janeiro de 2018”, refere o comunicado.

Depois, “por carta de 12 de fevereiro, o SBN comunicou ao BCP que, face à reunião entretanto convocada para 26 desse mês, aguardaria para desencadear outras diligências. Porém, desta reunião nada resultou em relação àquela negociação coletiva para 2018, bem pelo contrário” informa o sindicato.

Na sequência disto foi realizada, em 15 de abril, uma nova reunião com o BCP, em que participaram também o SNQTB e o SIB, “mas o impasse manteve-se em relação às atualizações reclamadas para 2018”, avançam.

”O SBN não abdica das atualizações salariais com efeitos a 2018 e não se conforma com o impasse do processo negocial, exigindo o pagamento imediato de, pelo menos, os aumentos acordados com a APB [Associação Portuguesa de Bancos] sem prejuízo da continuação das negociações para a revisão do ACT- BCP”, refere o sindicato do Norte.

”O impasse nas negociações para 2018 representa uma verdadeira recusa do BCP de cumprir o dever de negociar, o que é tanto mais inadmissível quanto é certo que a última revisão do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho – para o Grupo BCP já foi publicada há mais de 2 anos, sem aumentos salariais, pelo que os trabalhadores do BCP se encontram sem atualizações salariais desde janeiro de 2010, com a agravante de ter havido redução das condições retributivas em 2014”, avançam.

“O SBN não pode deixar de corresponder às crescentes reclamações dos seus associados do BCP, cada vez mais impacientes e a reclamar justamente pelos aumentos retributivos”, concluem.

Por isso, “o SBN solicitou à DGERT, ao abrigo do disposto no art.o 487.o/4 do CT, a promoção, com a urgência possível, da conciliação para ser ultrapassado o referido impasse no processo negocial”.