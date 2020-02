O porto de Sines teve um mau desempenho ao longo de 2019 e arrastou o conjunto dos principais portos nacionais do continente para uma quebra de 6,2%, menos 5,7 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas, em comparação com os dados referentes a 2018, para um total de cerca de 87 milhões de toneladas movimentadas.

Segundo elementos recolhidos pela AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a que o Jornal Económico teve acesso, no ano passado, o porto alentejano movimentou 41,784 milhões de toneladas de mercadorias, um valor que nos faz recuar para além de 2015, em que as cargas movimentadas ascenderam a cerca de 44 milhões de toneladas (37,582 milhões de toneladas em 2014). Desta forma, a quota de mercado do porto de Sines no conjunto dos principais portos nacionais do continente, que se tinha mantido consistentemente acima dos 50% nos últimos anos, caiu 3,6 pontos percentuais em 2019, para 48,1%.

