Sismo na Madeira não provocou danos avultados, disse Governo Regional

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou que não se registaram danos avultados, nem nenhum ferido, como resultado do sismo, de intensidade 5,3 na escala de Ritcher, que afetou a região autónoma no passado sábado.

O governante confirmou ainda no passado domingo que está feito o levantamento das estradas que ficaram condicionadas devido ao sismo, e que recebeu um telefonema por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República.

No passado domingo estavam condicionadas ao trânsito a ER 107-1 – Entre a Ribeira da Lapa e a Eira do Serrado; a ER 211 – Entre a Fajã da Areia e a Ponta Delgada; a ER 228 – Entre a Encumeada e o Rosário; e a ER 105 – entre a Encumeada e a Serra de Agua.

A ER 222 já tinha sido reaberta mas estava interdita ao trânsito pesado.