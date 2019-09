Siza Vieira anuncia 17 mil milhões de euros de receitas do turismo no final do ano

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, realçou o aumento dos indicadores do turismo em Portugal, mas alertou que o crescimento deste setor traz “novas exigências e desafios” ao país.

O ministro da economia, Pedro Siza Vieira, discursava na conferência do turismo nos Açores, quando anunciou que no final do ano as receitas do turismo ultrapassarão os 17 mil milhões de euros, e os turistas que entrarão no país somarão os 24 milhões.

Em 2018 Portugal recebeu cerca de 15 milhões de turistas estrangeiros, e, se juntarmos os turistas residentes, o número ultrapassou pela primeira vez a marca de 21 milhões de turistas.

Siza Vieira salientou ainda a “diversificação de mercados” que procuram o país, que são agora muito mais do que os quatro tradicionais (Reino Unido, Espanha, França e Alemanha). “Temos agora mercados novos e que permanecem bastante tempo”, disse o ministro, que citou o exemplo os turistas americanos, brasileiros, chineses, canadianos e israelitas.

O ministro lembrou que o turismo criou nos últimos quatro anos 115 mil empregos. Elogiando a resposta da indústria ao investimento de 1.300 milhões de euros no setor.

Siza Vieira elogiou o turismo sustentável, de que os Açores é um ex-libris, e realçou que esta região autónoma é a que está a crescer mais em todo o país. “Este crescimento ilustra o que o país fez nos últimos anos pelo turismo, e que se materializa em aumento das ligações aéreas, na promoção externa, na qualificação da oferta de alojamento e restauração”, disse.

O governante realçou a diversificação dos destinos dentro do país, para lá dos clássicos destinos como o Algarve ou a Madeira. Agora os turistas estão a procurar mais outras zonas do país, nomeadamente os Açores, o centro e o norte do país.

“Isto aconteceu não por uma quebra dos destinos tradicionais, mas porque fomos capazes de atrair pessoas de todo o mundo e do mercado interno para todo o país”, declarou ainda Pedro Siza Vieira, valorizando o “esforço intenso de promoção externa” do destino Portugal.

Siza Vieira reconheceu ainda a redução da taxa de sazonalidade da indústria. “Na orla mediterrânica temos a mais baixa taxa de sazonalidade. Só 36% dos turistas vêm na época alta”.

O ministro aproveitou para lembrar o desafio das acessibilidades perante o aumento do número de visitantes, nomeadamente “o atual congestionamento das infraestruturas aeroportuárias”. O ministro diz que o aumento de turistas cria a necessidade de responder com o desenvolvimento de infraestruturas.

Também a região autónoma dos Açores está a reduzir a taxa de sazonalidade, disse o presidente da região autónoma, Vasco Cordeiro. O Presidente do Governo destacou hoje a redução da sazonalidade do turismo que se tem verificado nos Açores, fruto da política para o setor que tem sido implementada em parceria com os privados desta área.

Vasco Cordeiro destacou ainda a subida de 150% do número de dormidas e de 140% das receitas e salientou a necessidade de certificar a região como destino de turismo sustentável.

Apesar do crescimento do turismo a nível mundial, “Portugal tem uma quota de mercado muito acima do que tem sido o crescimento da industria do turismo a nível mundial”, referiu por seu turno o ministro da economia.

Siza Vieira falou ainda do desafio da digitalização para as empresas no setor do turismo, da transação para o digital e da forma de criar valor através do digital, dos inerentes novos canais de distribuição e ainda lidar com a presença do digital em toda a economia.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e o Governo dos Açores assinalam hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo nos Açores, com uma conferência subordinada ao tema ‘Turismo Sustentável: um legado para o futuro’. Uma conferência onde a sustentabilidade dos destinos turísticos será o tema central. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e do Governo dos Açores.