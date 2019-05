Siza Vieira: “Nenhum partido tinha no seu programa a reposição integral dos rendimentos”

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, disse hoje à margem da apresentação do BEM, que ” nenhum partido tinha no seu programa eleitoral a reposição dos rendimentos que tinham sido congelados durante o período de crise”. O que inclui o PS.

O ministro referia-se ao facto de na sessão da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência terem sido votadas as propostas do PSD, do CDS-PP, do BE, do PCP e do PEV visando a contabilização integral do tempo de serviço dos professores que foi congelado.

O ministro falou de “um compromisso assumido pelo Governo com os portugueses de criar condições de reposição dos rendimentos”, sem comprometer o crescimento económico, atual e futuro do país.

Para além disso considerou a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos professores, “uma injustiça social” porque trata de modo diferente os funcionários públicos, dando uns privilégios a uns que os outros não têm.

António Costa informou hoje Marcelo Rebelo de Sousa que se demite se a proposta de reposição do tempo de serviço dos professores for aprovada em moção final global, no Parlamento.

(em atualização)