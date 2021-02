Sky obrigada a pagar 131 milhões de euros à Serie A italiana

Leões têm 78% de hipóteses de terminar um jejum que dura desde 2002, segundo as projeções do site norte-americano FiveThirtyEight, dirigido por Nate Silver. Apesar de ter um plantel com um valor mais reduzido do que os dos rivais FC Porto e Benfica, o modelo estatístico levou em conta o aumento da vantagem na Liga NOS quando falta disputar 15 jornadas.