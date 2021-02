SL Benfica é o único clube português cujo plantel desvalorizou nos ultimos dois meses. Conheça o top 10 mundial

As cinco principais ligas europeias dominam o ranking, elaborado pelo portal “Transfermark”, das 100 equipas mais valiosas do mundo. FC Porto, Sporting CP e SC Braga viram os seus planteis valorizarem nos ultimos dois meses. Apesar de o SL Benfica ter o plantel mais valioso entre os clubes portugueses, as prestações menos conseguidas dos ultimos tempos fizeram com que os ‘encarnados’ fossem a unica equipa portuguesa a desvalorizar e, consequentemente, a cair no ranking dos plantéis mais valiosos do mundo.

85 - SC Braga 109,4 milhões de euros 60 - Sporting CP 168,4 milhões de euros 36 - FC Porto 262 milhões de euros 32 - SL Benfica 288 milhões de euros 10 - Tottenham FC 719,6 milhões de euros 9 - Manchester United FC 738,3 milhões de euros 8 - Real Madrid FC 742 milhões de euros 7 - Atlético de Madrid 759 milhões de euros 6 - Chelsea FC 803,6 milhões de euros 5 - FC Barcelona 807 milhões de euros 4 - Paris Saint-Germain 869,2 milhões de euros 3 - FC Bayern 879,5 milhões de euros 2 - Manchester City FC 1,06 mil milhões de euros 1 - Liverpool FC 1,1 mil milhões de euros