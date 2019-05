“Smart4Health” na Madeira é o projeto com mais verba em investigação do país, salienta Albuquerque

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, esteve esta sexta-feira na apresentação do projeto “Smart4Health”, onde afirmou que este “é o projeto com mais verba em termos de investigação a nível nacional”.

O Smart4Health é uma plataforma digital que possibilita o intercâmbio de informações sobre as condições de saúde dos cidadãos europeus, abrindo caminho para serviços de saúde cada vez mais personalizados. Esta plataforma viabiliza a interoperabilidade, a complementaridade entre os Estados-membros e as regiões.

Miguel Albuquerque sublinhou a criação de bem-estar e qualidade de vida junto da população que virão da aplicação deste projeto, bem como implicações no prolongamento da esperança média de vida, na prevenção de riscos, na interação e na eficácia da intervenção médica, na capacidade e rapidez de diagnóstico e na segurança psicológica e física que vai oferecer a pessoas em mobilidade ou em circulação por motivos turísticos ou outros.

“No fundo estamos a falar de criar uma rede aperfeiçoada de segurança para a vivência diária das pessoas”, completou o governante.

O Presidente do Governo Regional afirma, neste sentido que é tradição a Madeira estar na vanguarda das inovações tecnológicas e dá o exemplo recente do projeto Hidroelétrico da Calheta, “um dos investimentos mais importantes co-financiados pela União Europeia”.

Miguel Albuquerque explica que este é um projeto inovador que utiliza a energia hídrica para carregar a central através de uma lagoa, depois a lagoa é recarregada através da energia eólica. A iniciativa “vai fazer com que a Madeira supere os 50% de energia renovável na produção de eletricidade”.