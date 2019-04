Smarthphones: Quem liderou de janeiro a março?

1 Quais foram os lançamentos mais disruptivos do mercado no primeiro trimestre de 2019?

2 como tem evoluído a estratégia de vendas da indústria móvel nos últimos cinco anos?

Rúben Baía CRM, Content and SEO da Forall Phones

1 – Trouxe-nos grandes ecrãs, novas maneiras de ouvir música, internet móvel mais rápida e fotografias profissionais dentro do smartphone. Apesar de ainda não estarem oficialmente no mercado, o Samsung Fold e o Huawei Mate X ditaram uma nova tendência – os dobráveis. Um misto entre um smartphone e um tablet que agradou e intrigou os mais ávidos consumidores de tecnologia. Importa ainda falar dos com 5G, nomeadamente o Samsung Galaxy S10 5G. Trata-se de um telemóvel que já se consegue ligar à mais moderna tecnologia de rede móvel. É um passo em frente naquilo que é o aumento da velocidade da internet móvel, que começa a fazer frente às ligações fixas por fibra ótica. Não descuremos também o lançamento do Huawei P30 e P30 Pro que nos traz duas funcionalidades novas relativas à câmara: um modo noite extraordinário e um zoom híbrido até 10x e um zoom máximo de 50x que permite captar todos os detalhes. Este trimestre permitiu também consolidar o fingerprint scanner no próprio ecrã, como apresentado no Samsung Galaxy S10 e já introduzido pelo Huawei Mate 20 Pro. Quanto à Apple, trouxe-nos a segunda versão dos AirPods, os míticos fones Bluetooth da marca da Califórnia, com algumas surpresas como o carregamento por wireless.

2 – A estratégia das marcas ligadas à indústria móvel tem sido muito constante – focar num elemento premium da “família”, como a Samsung faz com a gama S10, por exemplo, colocando-a num patamar de preço superior, e lançar outros equipamentos mais focados no fator económico sem tanta divulgação comercial. Em comum, todas as marcas têm o facto de colocar a tecnologia premium a preços também eles premium. Assim, o mercado dos recondicionados/semi-novos tem ganho terreno e é precisamente por isso que a Forall Phones se tem destacado no mercado – pela possibilidade de poder tornar o premium acessível a todos (forall).

Alexandre Silva, Diretor de Negócio Mobile da jp.di

1 – O Xiaomi MI9, o Samsung S10 e o Huawei P30, por ordem de lançamento: estes modelos marcaram o primeiro trimestre de 2019. O MI9 pela democratização da tecnologia, lema da Xiaomi, que é, de facto, posto em prática. Trata-se de um telefone de topo abaixo de 500€, com triple lens 48/16/12Mpx, snapdragon 855, 6,39” amoled com proteção gorila glass. O S10 pela consistência com que a Samsung tem lançado, ano após ano, novos Galaxy S, superando sempre o resultado de vendas da versão anterior em Portugal, pela qualidade dos seus equipamentos e, este ano, com uma estratégia distinta de 3 gamas, com o lançamento de uma versão de “entrada”, o S10e, aproximando-se à estratégia da Apple com o XR. O P30 pela inigualável qualidade fotográfica (e todas as restantes specs de um flagship). A Huawei atingiu, em alguns meses de 2018, a liderança no mercado português e consolida-a nestes primeiros meses de 2019. A parceria com a Leica credibilizou a qualidade das suas lentes e ajudou neste trajeto de crescimento. Este telefone é um pináculo daquilo que a Huawei conseguiu até hoje.

2 – A diferenciação é cada vez mais difícil entre os vários fabricantes. Os smartphones parecem-nos cada vez mais semelhantes e o que os distingue são pequenos detalhes ou algumas inovações que tentam a diferenciação: a colocação de mais lentes, o melhor rácio de display vs corpo, o notch ou as suas alternativas, ou fingerprint no ecrã e outras specs mais comuns, como a memória, processador e bateria. A Xiaomi trouxe um fator de pressão adicional, com elevada competitividade dos seus produtos e preço competitivo, além de um ritmo de lançamento frenético, a Samsung fazia o seu percurso de saída dos smartphones de entrada (<150$), a Apple subia o preço médio dos seus produtos para compensar a quebra de unidades vendidas e a Huawei, com determinação e resiliência, tinha um caminho muito bem estruturado de subida ao topo. Estes últimos cinco anos aceleraram a corrida da inovação e diferenciação, mostraram que não há lideranças seguras e que a qualquer momento um novo player ameaça o statu quo, que a facilidade de comparação e de compra neste mercado global tornou o mercado mais exigente e transparente.

Nelson Qiao, Country manager da Neffos para Portugal e Espanha

1 – O produto mais importante do primeiro trimestre de 1029 foi o C5 Plus. Tem 1GB RAM e 8GB/16GB de ROM com Android Go, e confere uma excelente experiência de utilização a quem começa a utilizar smartphones. Oferece um ecrã de 5,34“ com uma relação de 18:9 que consegue ainda assim satisfazer as necessidades dos mais exigentes gamers ou dos fãs de reprodução de vídeos. A linha TP-Link Neffos dedica-se a facultar os produtos com a melhor relação qualidade preço ao utilizador final, pelo que o preço do C5 Plus se situa entre os 60 e 80 euros, dependendo da versão de memória. É uma excelente escolha para os mais novos e para os mais velhos.

2 – Entrámos no mercado nacional em 2016 e alcançámos um aumento de 530% em receitas nos últimos dois anos. A estratégia tem dados frutos. Estamos confiantes na nossa capacidade em facultarmos uma experiência de utilização ímpar em equipamentos com uma excelente relação preço/qualidade. Vamos continuar a disponibilizar produtos de grande qualidade na gama de preços entre os 50 e os 150 euros.

Manuel Ferreira, Country manager da Wiko para Portugal

1 – Cada vez mais assistimos a lançamentos de produtos extraordinários e completamente disruptivos: a verdade é que um smartphone hoje já não é apenas um smartphone e vai muito além das funções básicas. Na minha perspetiva, o nosso produto mais disruptivo foi o View3, lançado este ano no MWC e disponível em breve nas lojas. A Wiko conseguiu uma vez mais democratizar a melhor tecnologia para preços não praticados pela concorrência. Apresentamos um terminal, um género de irmão pequeno do View 3 Pro, que tem câmara tripla, ecrãs panorâmicos de imersão máxima, processador OctaCore e baterias de longa duração para preços de compra inferior a 200 euros. Para mim esta é a verdadeira disrupção no mercado. Além disso, toda a área de IoT, associada também aos smartphones, está a ser uma revolução.

2 – Nos últimos anos houve uma alteração do paradigma da estratégia. Mudámos de atender às necessidades dos consumidores, oferecendo telemóveis com processamentos fluídos e fotografias de qualidade, para uma estratégia focada na experiência de utilização. Esta nova visão faz com que os smartphones cada vez mais se adaptem aos utilizadores, ao possuírem por exemplo câmaras com inteligência artificial ou funções profissionais, menus adaptativos ao estilo de utilização para serem mais eficientes e baterias que consigam durar até mais de 48 horas. Na Wiko acompanhamos esta mudança de paradigma de forma muito ativa, mantendo sempre o nosso pilar da democratização desta tecnologia.

Verónica Pestana, Diretora comercial da Sony Mobile Portugal

1 – O primeiro semestre de 2019 ficou marcado pelo lançamento e apresentação dos Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia L3 e o topo de gama Xperia 1. Os Xperia 10 e Xperia 10 Plus destacam-se pelo seu ecrã alargado 21:9 Full HD+ para uma visualização cinematográfica e execução de duas aplicações em simultâneo; uma câmara dupla com o efeito Bokeh para uma experiência fotográfica mais dramática e o áudio de alta resolução da Sony com tecnologias DSEE HX™ e LDAC. O Sony Xperia L3 destaca-se pela sua câmara dupla de 13MP e 2MP com um incrível ecrã HD 18:9 de 5.7” e uma bateria de 3300mAh, com a tecnologia Xperia Adaptive Charging da Sony e um carregamento rápido por USB. Por fim, o nosso topo de gama, Xperia 1, apresentado na MWC em Barcelona, destaca-se por ser o primeiro smartphone OLED 4K do mundo com um ecrã CinemaWide 21:9 de 6,5” e tecnologias HDR e possui o primeiro Eye AF do mundo num smartphone com câmara de lente tripla e disparos consecutivos até 10 fps com rastreio AF/AE para um foco e exposição precisos. Ver cinema no nosso bolso passou a ser uma realidade.

2 – Nos últimos cinco anos temos assistido a uma estratégia muito competitiva por parte das marcas presentes no mercado onde o fator preço é muito importante. Assiste-se a uma estratégia muito promocional fazendo que os end users estejam sempre à procura dos preços mais competitivos. No entanto, o fator inovação é também muito importante, razão pela qual a Sony tem inovado ao máximo os seus equipamentos apostando, no entanto, na sua distinção no mercado. Quando olhamos para um Sony conseguimos distingui-lo da concorrência. Claro que não podemos deixar de falar no ecossistema que temos inhouse, desde Play Station, Sony Music, Sony Pictures, Eletrónica de Consumo, etc.

Tiago Flores, Diretor de Vendas da Huawei Consumer Business para Portugal

1 – Em fevereiro apresentámos o nosso Mate X, dobrável, que nos posicionou como a marca mais inovadora neste segmento. Acreditamos que o lançamento dos novos modelos Huawei P30 e P30 Pro conseguiram surpreender o mercado e os especialistas com a redefinição das regras da fotografia. A Huawei continua focada em acrescentar valor à experiencia dos seus consumidores, destacando-se neste que é o flagship da marca o zoom 10x híbrido e o modo super noite. A associação mais forte é sem dúvida à fotografia e à qualidade das câmaras no smartphone desenvolvidas em parceria com a Leica mas também à performance das nossas baterias com fast charge, IA. Cada vez mais os portugueses associam a Huawei a produtos premium, a inovação e tecnologia sempre focados em melhorar a experiência de utilização das pessoas. Vamos reinventar a fotografia, temos um novo sistema integrado no telemóvel, que traz um novo sensor que faz parte da primeira quad Camera em smartphones do mundo e que se propõem a “construir a luz” das fotografias de uma forma diferente.

2 – À medida que o acesso à Internet se expande em todo o mundo temos assistido a um crescimento exponencial dos dispositivos eletrónicos inteligentes, nomeadamente, dos smartphones. A estratégia da Huawei passa por dar ao consumidor um equipamento que responda às suas necessidades, quer a nível pessoal quer a nível profissional. Estamos a crescer mais rapidamente do que o mercado e o objetivo para este ano é crescer mais de 35% em Portugal. No ano passado, e de acordo com a empresa de análise IDC, a Huawei conquistou a liderança do mercado português ao vender 790.691 telemóveis em Portugal. A nossa quota de mercado aumentou 10%. 2019 será um ano extremamente desafiante, uma vez que prevemos que ocorra uma remodelação na indústria de dispositivos inteligentes. No entanto, quanto mais audaz estiver a concorrência, mais a Huawei terá de mostrar o seu know-how. Nos próximos cinco a 10 anos, entraremos na era do 5G, AI e IoT.

Luís Peixe, Country manager da HMD Nokia para Portugal e Espanha

1 – No primeiro trimestre de 2019 destaco o lançamento do Nokia 9 PureView, que com as suas cinco câmaras traseiras veio revolucionar a forma como podemos criar conteúdos no telemóvel, e manipulá-los mais tarde. A vantagem das cinco câmaras está em tirar cinco imagens simultâneas e combiná-las, numa foto única de elevada qualidade.

2 – Até há pouco tempo, a estratégia de vendas desta indústria estava muito suportada no hardware, com a evolução dos processadores, câmaras e memórias, com preços sempre mais competitivos. No entanto, a evolução do software assume atualmente uma importância maior, muito associada às novas gerações dos sistemas operativos com funcionalidades de inteligência artificial, que permitem por um lado uma melhor utilização do dispositivo, e por outro, o advento de novas formas de interação com o mesmo, como por exemplo o uso da voz através do Assistente Google. Considerando que a grande inovação está atualmente no software, é muito importante garantir que o equipamento vai disponibilizar os upgrades futuros do sistema operativo, o que faz com que este venha a ter uma evolução constante.

José Correia, Diretor de Marketing de Mobile da Samsung Portugal

1 – Sem dúvida os telemóveis dobráveis. No dia 20 de fevereiro lançámos o nosso primeiro dobrável, o Samsung Galaxy Fold, com o objetivo de abrir um novo caminho na história da inovação móvel. Acreditamos que esta inovadora categoria de dispositivos vem trazer uma nova experiência aos consumidores, que num único equipamento conseguem usufruir de um ecrã amplo para uma visualização superior (respondendo à tendência do mercado de compra de modelos com ecrãs maiores), permitindo realizar várias tarefas em simultâneo, e por ser flexível de um dispositivo compacto que pode ser utilizado com uma só mão, como um smartphone normal. O arranque do 5G marcou também o início deste ano, com um maior investimento global nesta tecnologia e em I&D, já disponível nos EUA, Coreia, Reino Unido, Alemanha, China e noutros grandes mercados. Acreditamos que o 5G será um novo standard de um futuro próximo, e estamos a trabalhar no desenvolvimento de soluções 5G integradas para os nossos clientes. Aliás, este ano, já apresentámos ao mercado mundial o nosso novo smartphone Galaxy S10 num modelo com tecnologia 5G integrada.

2 – A transição de utilizadores dos antigos telemóveis para os smartphones foi um dos principais focos do mercado móvel nos últimos anos. A indústria vira-se agora para a adoção das novas tecnologias, como o 5G, AI e IoT. De forma a garantir o sucesso dessa estratégia é fundamental criar uma infraestrutura tecnológica e desenvolver produtos e serviços que continuem a inspirar a vida das pessoas. Estas novas tendências moldam o setor tecnológico com muita rapidez, e as empresas devem ter a capacidade de se posicionar, adaptar, e antecipar os principais movimentos do mercado, respondendo com a qualidade e inovação dos seus produtos e serviços. Esta é uma realidade não só para as fabricantes como também para as operadoras, que nos últimos anos, e através de uma constante adaptação estratégica, têm permitido ao mercado móvel evoluir no segmento premium, quer através da disponibilização de serviços convergentes como através da posterior venda de produtos em prestações. As exigências e as necessidades dos utilizadores são também um dos principais promotores das mudanças na estratégia.