SNMMP: “O sindicato bebé deixou o país paralisado. Em três dias o país entrou no estado de calamidade”

Após terminada a greve que deixou o país à beira do colapso, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosos (SNMMP) garante que as negociações com os patrões do setor vão decorrer sem sobressaltos.

“As negociações irão decorrer com tranquilidade. Acreditamos no bom senso e que chegaremos a uma conclusão com bom senso entre todas as partes”, disse o advogado do SNMMP Pedro Pardal Henriques esta quinta-feira, 18 de abril.

Pedro Pardal Henriques esperar que sindicato e patrões fechem um acordo coletivo de trabalho até ao final deste ano. “A primeira reunião vai ter lugar no dia 29 de abril. O objetivo é até ao final deste ano estar fechado” o acordo coletivo de trabalho, declarou.

O representante do sindicato disse que a greve serviu para chamar a atenção para os problemas que a classe profissional de motoristas de materiais perigosas enfrenta. “Em três dias o país parou, entrou no estado de calamidade, não era essa a nossa intenção, manifestámo-nos sempre de forma pacífica”, começou por dizer.

“A paralisação é feita em última instância. Mas isto serviu para alertar a importância que estes homens têm, sem eles o país para. O país não os reconhecia, mas a partir de hoje todas as pessoas vão saber o que é um motorista de matérias perigosas que trabalham 15 ou 18 horas por dia para que não falte nada na casa dos portugueses”, afirmou o advogado.

Pedro Pardal Henriques também afirmou que, apesar de o sindicato ter apenas pouco mais de um ano de existência, conseguiu parar o país. “O sindicato bebé que não sabia o que é que estava a fazer deixou o país paralisado e fez as pessoas compreenderem que afinal haviam problemas para resolver”, destacou.

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosos (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) chegaram a acordo após mais de 72 horas de conflito laboral que parou Portugal.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos foi nomeado pelo primeiro-ministro António Costa para mediar as negociações entre a ANTRAM e o SNMMP. Tanto a associação patronal como o sindicato também vão prestar declarações esta manhã.