SNS com saldo provisório negativo de 292 milhões de euros em dezembro

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, admitiu esta quarta-feira, 10 de fevereiro, que o saldo provisório do Serviço Nacional de Saúde era negativo em 292 milhões de euros no último mês de 2020.

Esta afirmação por parte do secretário de Estado surgiu após as questões deixadas pela deputada Hortense Martins, do PS. “A despesa no SNS cresceu 6,8%, a despesa com pessoal também cresceu 5,1% e o investimento cresceu mais de 65%”, admitiu a deputada.

Este valor “reflete, naturalmente, o aumento significativo do financiamento, mas também reflete a subida da despesa”, admitiu o secretário de Estado durante a Comissão da Saúde na Assembleia da República. Diogo Serras Lopes, ao lado de Marta Temido e Lacerda Sales, afirmou que os pagamentos atrasados e a dívida vencida atingiram um valor de 150 milhões de euros.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, este último é um valor que representa uma redução homóloga superior a 110 milhões de euros em comparação com 2019 “sendo o valor mais baixo desde que há registo, ou seja, 2012”.

Reforçando os números já ditos pela ministra da Saúde, Serras Lopes confirmou um investimento de 263 milhões de euros desde o início da pandemia, num “crescimento muito significativo” de 63%. “Foi possível aprovar investimentos no valor de mais 171 milhões de euros, mesmo num contexto pandémico, o que não deixa de ser relevante”.