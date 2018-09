Só 8% dos gases nocivos vindos de frigoríficos são tratados (90% vai para a atmosfera)

Apenas 8,4% dos gases de refrigeração em Portugal, com efeitos nocivos para a camada do ozono, foram recolhidos e tratados em 2017. Os dados, recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e divulgados este sábado pela associação ambientalista Zero, mostram que mais de 90% dos gases que vêm dos frigoríficos, arcas congeladoras ou ares condicionados são libertados para a atmosfera.

Das 322 toneladas de gases de refrigeração, só 27 toneladas tiveram tratamento adequado. Segundo os ambientalistas, “Portugal continua a falhar completamente na recolha e tratamento dos gases nocivos presentes nos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos”. Em comunicado, a Zero lembra que já tinha alertado, por exemplo, para a “baixa taxa de recolha destes equipamentos, que na sua maioria continuam a ser encaminhados para empresas de sucata, que não estão preparadas para recolher os gases de refrigeração”.

Assinala-se este domingo, 16 de setembro, o Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono e o 13º aniversário do Protocolo de Montreal, para eliminar a utilização e envio para a atmosfera de gases nocivos para a camada de ozono e de gases refrigerantes com um elevado potencial de aquecimento climático.