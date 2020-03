Sobe tensão na fronteira entre Grécia e Turquia. Frontex eleva nível de alerta

A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) anunciou este domingo ter recebido “um pedido de ajuda suplementar da Grécia” para o qual está a “reorganizar equipamento técnico e agentes”, avança a Lusa. A agência tem um pequeno grupo de agentes na região grega de Evros e outros 60 agentes na Bulgária.

Já este domingo, as autoridades gregas revelaram ter bloqueado a entrada de cerca de 10 mil migrantes em Evros, região situada no norte do país, na fronteira com a Turquia e a Bulgária. As agências de notícias internacionais noticiam o uso de gás lacrimogéneo pela polícia para impedir a entrada.

O Presidente da Turquia, Recep Erdogan, anunciou este sábado a abertura das fronteiras a migrantes e refugiados. Estimou que entre 25 mil e 30 mil pessoas tentassem entrar em solo europeu através da Grécia. Já esta manhã, porém, através do Twitter, o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu, elevou para 76.358 o número de pessoas que deixaram a Turquia nas últimas horas passando para a Grécia.

A Turquia tem cerca de 3,5 milhões de refugiados sírios e centenas de migrantes e refugiados da Ásia, África e Médio Oriente que usam o país como ponto de trânsito para entrar na Europa pela vizinha Grécia. Neste último país há atualmente 115 mil entre refugiados e pedidos de asilo, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.