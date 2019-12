Sobrevalorização do imobiliário é “risco relevante” para a banca nacional, diz supervisor

A sobrevalorização dos preços das casas é um risco para a estabilidade financeira do país, segundo o Banco de Portugal (BdP). A manutenção das taxas de juro em níveis baixos empurra os investidores na busca de rendibilidade para o imobiliário que, no nosso país, tem sido impulsionado sobretudo pelo turismo e pelos não-residentes, colocando assim um risco aos bancos expostos a este tipo de ativos.

“Dada a materialidade da exposição dos bancos (…) a ativos imobiliários ou que beneficiem de garantia dessa natureza, a possível reversão dos prémios de risco e uma redução no valor destes ativos permanece como um risco relevante para a estabilidade financeira”, frisou o supervisor no Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado esta quarta-feira.

O BdP identificou uma tendência de “sobrevalorização no mercado imobiliário” desde o início de 2018, não se perspetivando, por enquanto, uma descida dos preços das casas. A sobrevalorização dos preços das casas é heterogénea a nível regional.

“Esta evolução tem refletido a forte dinâmica do turismo e do investimento por não residentes”, explicou o supervisor. “Tal facto faz aumentar a sensibilidade do mercado à atuação de não residentes, em particular numa situação de aumento dos prémios de risco a nível internacional”, adiantou no REF.

No entanto, o BdP concluiu que atualmente a banca está a conceder novos empréstimos de crédito à habitação a famílias com um menor grau de risco numa altura em que há menos novas operações de crédito à habitação e, no segundo trimestre de 2019, se registou uma diminuição do número de transações de compra e venda de imóveis nas principais regiões do país.