Socialistas respondem ao SL Benfica: “Opiniões de Ana Gomes não vinculam o PS”

O Partido Socialista (PS) desmarca-se das declarações da deputada Ana Gomes, sobre a transferência de João Félix do SL Benfica para o Atlético Madrid. Numa carta enviada esta quinta-feira ao clube da Luz, o PS refere que “as opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal que, tal como em muitos outros casos, não vincula o Partido Socialista”.

Os encarnados através do seu presidente Luís Filipe Vieira, tinham enviado uma carta a Carlos César presidente da bancada parlamentar do PS, no passado dia 11 de julho, para perceber a posição dos socialistas, em relação ao facto de Ana Gomes, em resposta a uma publicação na rede social Twitter, do jornalista da revista “Sábado”, Bruno Lopes, sobre os 126 milhões de euros pagos pelo clube espanhol ao SL Benfica, pelo jovem de 19 anos.

“Ainda não li uma explicação racional, e fundamentada, para isto”, escreveu o jornalista. Em resposta, Ana Gomes, questionou se a transferência de João Félix não seria um “negócio de lavandaria”.

Leia na íntegra a carta enviada pelo Partido Socialista ao SL Benfica:

“Na posse da sua carta a 11 de julho, relacionada com as declarações proferidas pela Dra. Ana Gomes, a qual desempenhou funções de Deputada no Parlamento Europeu, compete-me transmitir-lhe que o Partido Socialista não tomou qualquer ‘posição institucional’ sobre o assunto objeto dessas afirmações. Assim, as opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal que, tal como em muitos outros casos, não vincula o Partido Socialista”.