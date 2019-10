Sociedade Orey adia resultados do primeiro semestre de 2019

A Sociedade Comercial Orey Antunes SA anunciou esta quarta-feira o adiamento dos resultados referentes ao primeiro semestre do exercício de 2019. A informação foi feita através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento a empresa ligada ao setor dos transportes e logística indica que ” não foi possível concluir os trabalhos de elaboração dos documentos de prestação de contas relativas ao primeiro semestre do exercício de 2019 dentro do prazo previsto no Artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários”.

No entanto, a Sociedade Orey manifesta a vontade de “proceder à divulgação dos referidos documentos até 31 de Outubro de 2019”.