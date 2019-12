Sociedade Ponto Verde explica economia circular às empresas

A Sociedade Ponto Verde, em parceria com a GS1 Portugal, vai promover hoje, dia 6 de dezembro, um debate sobre economia circular e sustentabilidade e a sua aplicação prática nos modelos de negócios das empresas.

O evento que decorre esta manhã, em Lisboa, no ‘campus’ da GS1, no Lumiar, vai explicar como implementar os conceitos ‘reduzir’, ‘reutilizar’, ‘recuperar’ e ‘reciclar’ na gestão diária das organizações, assim como elencar os desafios trazidos pela legislação europeia e nacional em matéria de resíduos, embalagens e plásticos de uso único.

Outro tema a abordar nesta sessão prática serão os impactos do novo quadro regulatório na operação e processos de negócio.

“O objetivo é promover o conhecimento dos participantes para que fiquem aptos para melhor contribuírem, dentro das suas organizações, para a execução das alterações necessárias que decorram do processo de transição para a economia circular, aplicando as melhores práticas ambientais, minimizando impactos e ajudando no cumprimento das metas nacionais e europeias”, destaca um comunicado da sociedade Ponto Verde.

“O Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, já refletido no Plano de Ação Nacional aprovado em dezembro de 2017, coloca-nos grandes desafios nas áreas da sustentabilidade e da circularidade, nomeadamente em matéria de legislação e regulamentação”, destaca Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

De acordo com esta responsável, “perante este quadro, em que se preveem alterações significativas, é necessária uma forte aposta na sensibilização, no esclarecimento e na informação do tecido empresarial sobre estes temas. Só clarificando estes conceitos, poderemos assistir à aplicação efetiva nas estratégias de negócio das empresas”.