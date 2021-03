“Sociedades De Advogados – Os Desafios da Digitalização”. Veja a conferência

O Jornal Económico, em parceria com as sociedades de advogados Antas da Cunha Ecija & Associados e Cerejeira Namora Marinho Falcão, transmite a conferência “Sociedades De Advogados – Os Desafios Da Digitalização”, através da plataforma multimédia da JE TV.

A conferência contará com uma primeira mesa-redonda em que será debatido o “impacto da tecnologia no futuro da advocacia”, com as intervenções de Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha Ecija & Associados; Paulo Cardoso do Amaral, professor da Universidade Católica Portuguesa; e Nuno da Silva Vieira, sócio coordenador do Departamento de Legal Intelligence da Antas da Cunha Ecija & Associados. Este debate será moderado pelo editor do Jornal Económico Ricardo Santos Ferreira.

A segunda mesa-redonda da conferência, dedicada à “transformação digital das profissões jurídicas: oportunidades e desafios”, moderada pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves. Terá a participação de Eduardo Castro Marques, sócio da Cerejeira Namora Marinho Falcão; Miguel de Azevedo Moura, professor auxiliar e coordenador do Mestrado em Direito – Especialização em Direito e Tecnologia da NOVA School of Law; e Nuno da Silva Vieira.

O debate incidirá sobre temas como o efeito da pandemia no processo de digitalização das sociedades de advogados, as alterações a que a transição digital obrigará os modelos de negócio das sociedades, quais as tarefas e funções da advocacia serão digitalizadas ou quais as implicações a nível ético e deontológico que estas mudanças implicam.