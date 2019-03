Sonae Capital melhora prejuízos de 2018 em 2,1 milhões e vai distribuir dividendos

O Resultado Líquido Consolidado da Sonae Capital em 2018 registou uma melhoria de 2,1 milhões de euros face ao ano anterior, para um valor negativo de 3,3 milhões de euros, diz a empresa em comunicado.

A empresa prefere destacar a evolução positiva do quarto trimestre do ano. Nesse trimestre a Sonae Capital alcançou lucros de 3,2 milhões de euros. Isto é o resultado líquido no quarto trimestre melhorou 9 milhões face aos 5,89 milhões de prejuízos.

“O volume de negócios consolidado nos últimos três meses do ano aumentou 63,7% para 84,7 milhões de euros”, diz a empresa do Grupo Sonae.

No total do ano 2018, o volume de negócios consolidado cresceu 29,1% para 235,4 milhões, sendo que o volume de negócios, excluindo vendas de Activos Imobiliários, cresceu 16,3% para 183,5 milhões de euros, lê-se no documento.

O EBITDA consolidado aumentou 27,7% para 26,7 milhões em 2018 e o “resultado líquido das operações correntes melhorou para lucros de 0,2 milhões de euros em 2018”, salienta a Sonae Capital.

Destaque ainda para o investimento que ascendeu a 32,6 milhões, impulsionado por aquisições e central de biomassa.

A empresa que integra o PSI 20 anunciou a distribuição de um dividendo bruto de 0,074 euros por acção, correspondendo a uma dividend yield de 8,7%

Análise consolidada

“O ano de 2018 da Sonae Capital ficou marcado pelo reforço da posição competitiva e robustez das unidades de negócio, com crescimentos assinaláveis no volume de negócios e na rentabilidade operacional”, refere o comunicado.

O volume de negócios das unidades de negócio da Sonae Capital situou-se em 183,5 milhões no ano de 2018, registando um aumento de 16,3% face ao ano anterior. No mesmo período, o volume de negócios consolidado totalizou 235,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 29,1% em relação ao ano anterior.

“O forte crescimento do Volume de Negócios beneficiou do desempenho das Unidades de Negócio, com destaque para os negócios de energia, fitness, hotelaria e as operações do Tróia Resort, bem como da unidade de Activos Imobiliários”, explica a empresa.

No 4º trimestre do ano, o volume de negócio das unidades de negócio cresceu 10,6% para 46,9 milhões de euros, com o volume de negócios consolidado a aumentar 63,7% para 84,7 milhões, beneficiando do crescimento das áreas de energia, fitness e hotelaria e da unidade de ativos imobiliários.

O desempenho de vendas e o foco na rentabilidade operacional contribuíram para que o EBITDA das Unidades de Negócio tenha crescido 18,6% em 2018 para 20,6 milhões, equivalente a uma margem de 11,2%.

O EBITDA consolidado do ano cresceu 27,7% para 26,7 milhões, gerando uma margem de 11,3%. No 4º trimestre de 2018 o EBITDA das unidades de negócio quase duplicou, aumentando de 1,96 milhões para 3,82 milhões, com o EBITDA consolidado a quase triplicar, de 2,69 milhões para 7,34 milhões de euros, diz a empresa.

“Fruto desta melhoria operacional, o resultado líquido das operações correntes alcançou um valor positivo de 0,2 milhões em 2018, representando uma melhoria de 2,7 milhões face ao ano de 2017 (que havia sido de -2,48 milhões). No 4º trimestre o resultado líquido das operações correntes ascendeu a 3,36 milhões, melhorando 7,9 milhões face ao resultado do ano anterior”, diz o comunicado.

O Investimento Bruto de 2018 situou-se em 32,6 milhões, sendo de destacar na aquisição da cadeia de fitness PUMP (no valor de 8,4 milhões) e do Clube Lagoas Park (0,26 milhões), assim como o investimento, em curso, no projecto de desenvolvimento de uma central de cogeração alimentada a biomassa (no valor de 13,2 milhões), no segmento de Energia.

Diz a Sonae Capital que a estrutura de capital manteve-se adequada à tipologia de negócios e activos em posse do Grupo, com o rácio da Dívida Líquida face ao EBITDA de 2,5x e Loan to Value de 21,1%.

O CEO da Sonae Capital, Miguel Gil Mata, diz em comunicado que “hoje podemos afirmar que somos uma empresa de maior dimensão e com um portefólio de negócios mais consolidado. O Volume de Negócios das nossas Unidades de Negócio continuou a crescer e concluímos o ano de 2018 com 183,5 milhões de euros, 16,3% acima de 2017, e com um EBITDA de 20,6 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 18,6% face ao ano transacto”.

O gestor diz ainda que “a unidade de Activos Imobiliários, fulcral para o financiamento da nossa estratégia corporativa, continuou a apresentar uma performance em linha com o esperado. Em 2018, destaca-se a venda, por 30 milhões de euros, de um dos activos emblemáticos do portefólio da Sonae Capital, o Loteamento EFANOR, para além dos CPCVs da Unop 3, em Tróia, e do Edifício Metrópolis, na área metropolitana do Porto. Já ao nível das Unidades Turísticas Residenciais, em Tróia, completámos, em 2018, 38 escrituras de compra e venda, no valor de 14,7 milhões de euros (às quais acrescem 5 escrituras, no valor de 2,3 milhões, já no início de 2019), num ritmo de vendas que não alcançávamos desde 2014”.

“Na Energia, 2018 foi o ano em que estabelecemos as fundações para explorar um novo mercado, o México, essencialmente por via da tecnologia de cogeração, em que detemos know-how e experiência relevantes. No Fitness, integrámos com sucesso as aquisições do Pump e Lagoas Park, ao mesmo tempo que abrimos três novos Clubes, atingindo, no final do ano, as 3 dezenas de clubes. Em Hotelaria, ganhámos a concessão para abrir uma nova unidade no icónico edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, o que permitirá iniciar a nossa actividade em Lisboa, que consideramos um destino de inegável potencial. No segmento de Refrigeração & AVAC, continuámos a melhor a rentabilidade e sustentabilidade da operação”, diz o CEO.

“Estamos certos de que, com uma dívida líquida de 119,8 milhões de euros no final de 2018, mantemos uma estrutura de capital adequada para a tipologia de negócios e activos detidos pelo Grupo, mesmo após a distribuição de dividendos, em Maio, no valor de 15 milhões de euros e o investimento realizado, no valor de 32,6 milhões de euros – essencial para o caminho de crescimento que pretendemos trilhar”, conclui o presidente executivo da Sonae Capital.

(atualizada)