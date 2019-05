Sonae IM investe na israelita Cellwize

A Sonae Investment Management (Sonae IM), informpou que concluiu o investimento na empresa Israelita Cellwize, líder global de automação e orquestração de rede móvel para operadores de telecomunicações e fabricantes na área de automóveis conectados. O investimento acelerará o crescimento da Cellwize e a expansão da sua tecnologia de automação e inteligência artificial, particularmente nas novas infraestruturas de 5G.

“A Cellwize é um líder tecnológico global e tem sido consistentemente reconhecido pela qualidade e resiliência da sua tecnologia por uma longa lista de operadores ‘tier-1’ de rede móvel”, refere Carlos Alberto Silva, diretor-executivo na Sonae IM, citado em comunicado oficial. “A sua arquitetura modular e aberta posiciona a Cellwize como um fornecedor de referência para operadores de rede, num mundo de crescente complexidade da rede móvel”.

A Cellwize oferece uma solução de otimização e orquestração que reforça a experiência de cliente independentemente do vendedor de equipamento ou tecnologia. À medida que o 5G se torna uma realidade, aportando maior largura de banda e menor latência, serão conectados mais equipamentos às redes móveis do que até agora. Atualmente, a Cellwize conta com clientes como Telefónica, Axiata ou Bell Canada, entre outros, fornecendo tecnologia de ponta em várias geografias na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico.

“Na Cellwize entendemos que a indústria se encontra num ponto de mudança disruptiva e a entrar numa era de conectividade inteligente, onde a tecnologia vai pensar e responder por nós. A próxima fase de automação vai incorporar ‘machine learning’, tornando as redes ‘self-driving’ mais inteligentes, maximizando as eficiências de custo e melhorando a experiência de cliente,” menciona Ofir Zemer, CEO da Cellwize, citado pelo mesmo comunicado.

“A Cellwize está pronta para apoiar os operadores de rede móvel na transformação das suas operações, agilizando e automatizando processos, para construir as fundações de operações autónomas.”

À medida que os operadores de rede móvel preparam o crescimento das suas redes, gerir a crescente complexidade criada por redes heterogenias e multi-vendedor é um desafio. A Cellwize oferece soluções modulares para uma adoção ágil de capacidades para automação ‘zero-touch’ da rede, sobre uma mesma plataforma de orquestração de serviço virtualizada.

A Sonae IM junta-se aos investidores Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Viola Ventures, Green Apple Tech e Vintage Investment Partners ao apoiar a Cellwize na sua nova fase de crescimento.