Sonae MC: Clube de Produtores Continente já vale 260 milhões em compras

Num ano em que o mercado da distribuição em Portugal está a ser animado pela concretização do início da operação do gigante espanhol do setor, a Mercadona, e pela turbulência em torno do controlo accionista do Dia (em Portugal opera com a insígnia Minipreço), que poderá provocar alterações no ranking dos principais operadores no mercado nacional, nota-se que a crescente competitividade no setor passa por novas tendências que privilegiam a inovação e se focam em particular no retalho agroalimentar.

Os destaques vão para os produtos frescos, soluções de refeições com cozinhas próprias dos grupos distribuidores e para as marcas próprias. Há uma aposta crescente no setor agroalimentar, uma preocupação com a saúde, promovendo as reduções de consumo de sal, açúcar e gorduras. Preços competitivos, a continuação do reinado das promoções, a progressiva importância das lojas de proximidade e uma atenção reforçada às questões de ambiente e sustentabilidade, de que é exemplo a tentativa generalizada de redução de consumo de plástico, são as outras tendências que vão marcar o futuro da distribuição em Portugal.

Um dos líderes do mercado é a Sonae MC, que passou um ano atribulado em 2018, tendo suspendido a 12 de outubro a cotação desta empresa específica em bolsa, um processo que continua congelado.

“Em 2019, a Sonae MC continuará focada na execução assertiva das suas linhas estratégicas, visando consolidar a sua posição de líder do mercado de retalho alimentar nacional e, em simultâneo, manter um perfil de crescimento rentável, através da implementação de ações seletivas de reforço da sua proposta de valor em prol dos clientes”, adiantou fonte oficial da Sonae MC ao Jornal Económico

Entre essas acções, destacam-se o “enfoque continuado na competitividade e no incremento da perceção de valor, quer em preço, quer em promoções, preservando, todavia, níveis de rentabilidade e eficiência de referência”, além da “prossecução de iniciativas de reforço da oferta de frescos, promovendo superiores padrões de qualidade, consistência e disponibilidade”.

“Inovação contínua e alargamento das gamas de marca própria alimentar e não alimentar, com reforço das mais de quatro mil referências atuais, endereçando alterações de preferências dos consumidores” e a “aposta na área de alimentação saudável, continuando a desenvolver conceitos, gamas e produtos cuidados para dar resposta às necessidades e preocupações dos consumidores portugueses” são outras ações prevista pela Sonae MC para o ano em curso.

Por fim, a “exploração de novas oportunidades de crescimento, em particular no segmento de proximidade e conveniência, nomeadamente, prosseguindo o programa de expansão de lojas do formato Continente Bom Dia”; a “aceleração do crescimento do canal ‘online’ e da digitalização do negócio, alavancando na melhoria da experiência de cliente e na otimização contínua da cadeia de abastecimento”; e a “valorização da presença no segmento de Saúde & Bem-estar, alavancando os fatores diferenciadores dos negócios e marcas que desenvolve nesta área”.

“De forma resumida, em 2019, a Sonae MC pretende continuar a reforçar a sua posição de liderança no mercado, suportada num crescimento sustentável do volume de negócios e num contexto de forte envolvimento social com os clientes, parceiros e fornecedores”, sublinha referido fonte oficial da empresa de referência do império criado por Belmiro de Azevedo.

De acordo com essa fonte, “a Sonae MC assenta o seu modelo de gestão distintivo numa matriz de inovação e orientação para o cliente, que se traduz numa constante adaptação aos movimentos de mercado e dinâmicas de consumo, através do desafio e reinvenção dos seus processos e práticas de negócio, e da adaptação sistemática das suas propostas de valor”.

“A sustentabilidade de longo prazo do modelo de negócio da Sonae MC é assim assegurada pela sua capacidade de incubar e acelerar oportunidades de crescimento específicas, alavancando os seus ativos e competências chave, entre os quais os seus colaboradores, gerindo de forma meticulosa os riscos inerentes, e mantendo em simultâneo um foco continuado na excelência operacional”, assinala a mesma fonte, acrescentando que “as pessoas são assim, também, um fator determinante para o nosso sucesso”.

“É por esse motivo que trabalhamos continuamente para melhorar a nossa proposta de valor enquanto empregador, com vista a atrair e reter os profissionais mais talentosos e ambiciosos. Investimos não só no desenvolvimento das suas capacidades e competências, mas também no sentido de assegurar ambientes de trabalho prósperos e atrativos e estilos de vida equilibrados. Promovemos incessantemente a meritocracia e acolhemos a diversidade a todos os níveis da organização. É isso que nos permite ter equipas extremamente motivadas para a criação de projetos de alto impacto para os nossos negócios”, avança a mesma fonte oficial da Sonae MC.

O mesmo responsável reclama que “a Sonae MC é o maior operador de retalho alimentar em Portugal, líder em quota de mercado num setor em expansão, capitalizando um histórico de 30 anos de crescimento sustentado”, assegurando que a empresa “gere um portefólio diversificado de insígnias de base predominantemente alimentar, através de uma abordagem multi-formato e omnicanal, assente numa rede de hipermercados urbanos, supermercados e lojas de proximidade, complementada por uma seleção de formatos adjacentes de elevado potencial e uma plataforma de comércio eletrónico em crescimento acelerado”.

“A Sonae MC está presente no território português através de uma moderna e renovada rede de lojas com uma alargada cobertura nacional, localizadas em áreas privilegiadas e de elevado tráfego, de forma a responder às exigências e diferentes missões de compra dos seus clientes, oferecendo-lhe os melhores produtos e serviços aos preços mais competitivos”, destaca referida fonte da Sonae MC, recordando que o grupo de distribuição “possui uma notoriedade de marca excecional que reflete a confiança dos seus clientes, na qual se destaca o Continente enquanto a marca mais reconhecida em Portugal, oferecendo também um programa de fidelização diferenciador, que disponibiliza vantagens e benefícios a mais de 3,7 milhões de utilizadores, permitindo-lhe uma compreensão única da sua base de clientes”.

“A Sonae MC tem imbuída no seu ADN uma cultura de inovação, melhoria contínua e eficiência ao longo de toda a cadeia de abastecimento, que lhe garante níveis de rentabilidade de referência no sector; (…) apresenta um perfil financeiro sólido que lhe permite uma elevada flexibilidade na tomada de decisão e no financiamento dos seus negócios, sem comprometer a resiliência das suas margens; e (…) resulta do trabalho diário de uma equipa comprometida e com elevada experiência no setor, contando com mais de 30.000 colaboradores”, garante a mesma fonte.

De acordo com este responsável, “na Sonae MC, combinamos uma posição competitiva muito forte, com uma qualidade de operação que é internacionalmente reconhecida”

“Aqui, adicionalmente a todos os pontos supramencionados, podemos destacar a cultura de permanente avaliação e procura das melhores práticas a nível nacional e internacional, para melhoria e evolução constante dos nossos processos em toda a cadeia de valor. A qualidade na execução, a eficiência nos custos, os elevados níveis de serviço e a tomada de decisão ágil são as características de logística integrada que nos permitem oferecer um serviço de elevada qualidade aos nossos clientes, diariamente”, explica a referida fonte da Sonae MC.

A mesma fonte oficial refere ainda a importância do Clube de Produtores Continente (CPC), criado em 1998 para aproximar a Sonae MC dos produtores nacionais.

“A sua missão é promover os produtos nacionais, de acordo com elevados padrões de qualidade e segurança, apoiando os seus associados, de forma consistente e estruturada. Os produtores têm, através do Clube, garantida uma via para o escoamento da sua produção, ficando a Sonae MC com a certeza de estar a oferecer aos seus clientes, produtos portugueses de origem e qualidade comprovadas. O CPC tem 185 membros, desde organizações de produtores a empresas familiares e, em 2017, por exemplo, representou um total de compras de cerca de 150 mil toneladas de produtos nacionais no valor 260 milhões de euros”, revelou esta fonte oficial da Sonae MC.

A Sonae MC dispunha, no final do primeiro semestre do ano passado de uma rede de mais de 700 lojas em Portugal nas suas diversas referências: Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Meu Super.

No ano passado,a Sonae MC registou um total de 6.317 milhões de euros em vendas, mais 7,6% que no exercício precedente.