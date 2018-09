Sonae negoceia compra de cadeia espanhola de cuidados pessoais, beleza e saúde

Ler mais

O grupo Sonae está a negociar com o fundo espanhol Corpfin Capital a compra de uma participação maioritária na espanhola Arenal, que detém uma cadeia de lojas especializadas em cuidados pessoais, beleza e saúde, noticia o jornal ‘La Voz de Galicia’.

O acordo ainda não está fechado, mas é provável que aconteça no decorrer desta semana, refere.

A operação não supõe mudanças nem nas operações da empresa nem no seu plano de negócios. A Arenal aliou-se ao fundo de investimento Corpfin no início de 2016, mantendo uma participação maioritária no capital social, para lançar um plano de expansão que terminará no ano de 2020.

O objetivo era abrir lojas nas áreas de maior potencial comercial das grandes cidades espanholas. Mais especificamente, havia a intenção de comprar um prédio histórico de três andares no coração de Bilbao, para aí abrir uma loja e centralizar a divisão de para-farmácia da Arenal para todo o noroeste galego.

A união com a Corpfin permitiu que o grupo de Lugo alcançasse um volume de negócios médio diário de 300 mil euros através de suas lojas, que já ultrapassam as 40, especialemnte no norte de Espanha, contando com mais de 800 funcionários.

O objetivo definido para 2020 é atingir um volume de negócios de 100 milhões de euros por ano.

A Sonae iniciou a sua expansão em Espanha em 2010, com a abertura de 40 lojas em plena crise, incluindo a rede de eletrodomésticos Worten e vários centros comerciais.