Sonae pretende colocar 25% do negócio do retalho em bolsa

Ler mais

A Sonae oficializou esta quarta-feira a intenção de proceder ao lançamento de oferta inicial e admissão à negociação em bolsa do negócio de retalho alimentar, Sonae MC, SGPS, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A Sonae MC explica que pretende colocar 25% do capital em bolsa.

“A Sonae MC pretende solicitar a admissão à negociação das ações na Euronext Lisbon e, sujeita às aprovações necessárias e condições de mercado favoráveis, é expectável que a admissão à negociação ocorra no último trimestre de 2018”, refere a empresa, em comunicado.

Anunciou esperar que a oferta pública inicial (IPO) seja uma exclusivamente secundária das ações existentes da sociedade, indiretamente, detidas pela Sonae SGPS (através da subsidiária, Sonaecenter Serviços, S.A.), “a qual pretende manter uma posição acionista maioritária na Sonae MC, tendo como objetivo atingir um free-float mínimo de aproximadamente 25%”, sublinhou.

A Sonae MC dá ainda outros pormenores sobre a operação: a IPO será composta por uma oferta pública a investidores qualificados e não qualificados em Portugal, bem como uma oferta particular internacional a certos investidores institucionais, incluindo a “investidores institucionais qualificados” nos Estados Unidos.