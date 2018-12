Sonae Sierra e empresário da Eslováquia formam parceria para negócio em Espanha de 485 milhões de euros

A Sonae Sierra e o Peter Korbačka criaram uma parceria para a aquisição de três centros comerciais em Espanha, num negócio de 485 milhões de euros. GranCasa (Saragoça), Valle Real (Camargo) e Max Center (Baracaldo), são os três espaços que pertencem agora à empresa e ao promotor eslovaco, ambos ligados ao setor do imobiliário, revelou a Sonae Sierra em comunicado esta quinta-feira.

Estes três centros pertenciam ao Sierra Fund (fundo de investimento gerido pela Sonae Sierra) e pela CBRE Retail Property Fund Iberica (“CBRE RPFI”, fundo gerido pela CBRE Global Investors), cada um com uma participação de 50%, e eram geridos pela Sonae Sierra.

Peter Korbačka terá uma participação de 87,5%, enquanto a Sonae Sierra terá a restante participação, de 12,5%, continuando a assegurar os serviços de gestão.

O empresário eslovaco refere que “Espanha é um dos mercados mais sólidos do setor imobiliário na Europa” e mostra-se “muito satisfeitos com a aquisição de um portefólio de centros comerciais consolidados e dominantes em três das cidades mais ricas do norte de Espanha”.

Já Pedro Caupers, administrador da Sonae Sierra e responsável pela área de investimentos, também se sente “muito satisfeitos por nos juntarmos a Peter Korbačka. Acreditamos que esta nova parceria irá marcar o futuro destes três centros comerciais em Espanha, nos quais investiremos em renovações e em melhorias na oferta comercial, para oferecer aos visitantes uma experiência de elevada qualidade e criar valor para os stakeholders“.

Antonio Simontalero, Gestor de Fundos da CBRE RPFI e country manager da CBRE Global Investors para o mercado ibérico, afirma que “a alienação do GranCasa, do Max Center e do Valle Real está em linha com a estratégia da CBRE Retail Property Fund Iberica para otimizar o seu portefólio com foco nos ativos core“.soane