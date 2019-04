Sonae Sierra: projeto de renovação do CascaiShopping eleito o melhor da Europa

O International Council of Shopping Centres (ICSC) reconheceu o projeto de renovação do Centro Comercial CascaiShopping, desenvolvido e gerido pela Sonae Sierra.

O projeto foi distinguido nos ICSC European Shopping Centre Awards 2019, promovidos pela Associação Internacional de Centros Comerciais, na sua formulação em Português, na categoria de “Renovações e Expansões” – Centros de média e grande dimensão.

“Estes prémios europeus – os mais prestigiados do setor imobiliário de retalho – tiveram em consideração a elevada qualidade do projeto de renovação, que contou com um investimento de 14 milhões, e do centro comercial que conta com 73.800 m2 de Área Bruta Locável (ABL), 199 lojas distribuídas por dois pisos, 40 restaurantes, sete salas de cinema (uma delas IMAX) e o inovador “Cascais Kitchen”, um novo conceito de praça de restauração que transmite aos clientes a atmosfera típica dos mercados tradicionais”, diz a Sonae Sierra em comunicado.

O centro encontra-se totalmente comercializado, tendo recebido 12 milhões de visitas em 2018.

O CascaiShopping tem sido desde a sua abertura, em 1991, um destino de compras de referência em Portugal, “apresentando uma ampla oferta de lojas de qualidade, com um especial enfoque na moda e lifestyle”, descreve a empresa do grupo Sonae.

Alexandre Fernandes, Administrador da área de Gestão de Ativos da Sonae Sierra, refere no comunicado que “é uma honra receber este galardão que comprova a grande qualidade deste projeto de renovação, que se destacou numa competição com as melhores renovações realizadas a nível europeu. E acrescenta, “esta distinção é a confirmação da aposta permanente da Sonae Sierra na melhoria deste centro, conferindo modernidade, mais conforto e uma melhor experiência para os nossos clientes, ao nível do que melhor se faz a nível europeu”.

O design do centro apresenta um estilo moderno e sofisticado inspirado nos Hamptons de Nova Iorque.

“O reforço do conforto, da luminosidade, da visibilidade das lojas e da circulação de pessoas foram os objetivos principais desta renovação, complementada ainda com a melhoria da oferta de restauração e de lazer com a criação de um novo espaço Food Hall, um playground e de uma nova sala de cinema IMAX”, explica a Sonae.

“Esta renovação foi acompanhada de um reforço e melhoria da oferta comercial, de acordo com as últimas tendências de mercado e com particular ênfase na forte aposta nas áreas da saúde e do bem-estar, no lazer e na restauração, com uma oferta inovadora do novo Food Hall “CascaisKitchen””, lê-se no comunicado.