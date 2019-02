Sonae Sierra terá cancelado a venda de 250 milhões de dois Shoppings no Porto

A Sonae Sierra terá cancelado a venda do Arrábida Shopping e do Gaia Shopping refere um site especializado em imobiliário PropertyEU.

A empresa pretendia vender os centros comerciais por cerca de 250 milhões de euros, mas percebeu que o mercado de imobiliário para o segmento alto do setor retalho comercial no país pode ter atingido o seu pico, diz a notícia do site pan-europeu.

Estes ativos foram colocados no mercado durante um ano considerado recorde para o segmento do retalho comercial.

A falta de procura terá ajudado a esta conclusão.

Os dois centros comerciais são detidos em partes iguais pelos fundos Sierra e Sierra Portugal e estavam a ser comercializados pela JLL.

Em junho de 2018 saiu a notícia que a Sonae Sierra pôs à venda três centros comerciais em Portugal, o Rio Sul Shopping, no Seixal (Setúbal), o Arrábida Shopping e o Gaia Shopping, ambos no Porto. Em Espanha, o grupo português já iniciou os processos de venda de outros shoppings.