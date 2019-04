Sonae tenta condicionar greve no 1.º de Maio com sorteio de prémio, acusa sindicato

O CESP (Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal) denuncia que a Sonae (hipermercados Continente) decidiu sortear um voucher da Odisseias Experiências entre os trabalhadores para o dia de greve marcada para esta quarta-feira, 1 de maio. O sorteio tem como condição dos trabalhadores estarem presentes nos seu local de trabalho, diz o CESP, quando está prevista uma greve dos trabalhadores das empresas de distribuição para o Dia do Trabalhador.

Em comunicado, o CESP/CGTP-IN repudia a acção da Sonae, afirmando que esta “não olha a meios para tentar limitar e condicionar os trabalhadores a exercerem o seu direito à greve no 1.º de Maio”.

O CESP realça que denuncia “este comportamento da Sonae, como os de outras empresas de distribuição que tentam ‘comprar’ os trabalhadores com este tipo de “benesses”. E lança ainda críticas à Sonae: “De todos os dias do ano (que são 365) a Sonae escolheu o dia 1º de Maio – Dia do Trabalhador e dia de greve dos trabalhadores da Sonae, para sortear um voucher para actividades de lazer. E qual é a condição? Estar presente no seu horário no local de trabalho(!). Coincidência? De certeza que não”.

Para o sindicato, a iniciativa da Sonae de sortear um voucher precisamente no dia 1 de maio “”é uma vergonha”. “Não lhes chegam os milhões e milhões de lucros que conseguem à custa dos salários de miséria que pagam aos trabalhadores, não lhes chegam a pressão e ritmos de trabalho brutais, os horários desregulados que fazem da vida dos trabalhadores um verdadeiro inferno e os impedem de qualquer possibilidade de conciliar o trabalho com a vida pessoal e familiar”, salienta o CESP

Segundo o sindicato, em causa está a greve pela negociação do CCT com um pré-aviso de greve dirigido à Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e os trabalhadores do Auchan, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Sonae/Continente e Dia/Minipreço têm greve específica, com pré-avisos próprios com as suas reivindicações. O sindicato exige negociação dos CCT com aumentos salariais e encerramento no 1º de maio, ao domingo e feriados. Os trabalhadores exigem a revisão do CCT, cuja negociação se prolonga há 31 meses.

O CESP dá conta de que os trabalhadores exigem o aumento dos salários de todos os trabalhadores, a negociação das convenções coletivas de trabalho, o fim da precariedade, horários dignos e regulados, pagamento do trabalho em dia feriado acrescido de 100%, rejeição da proposta de lei de alteração ao Código do Trabalho e revogação das normas “gravosas” e o encerramento do comércio no 1º de Maio e em todos os domingos e feriados.

“Os trabalhadores das Empresas de Distribuição estarão em greve pela negociação do CCT com um pré-aviso de greve dirigido à APED e os trabalhadores do Auchan, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Sonae/ Continente e Dia/Minipreço têm greve específica, com pré-avisos próprios com as suas reivindicações”, pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do CESP.