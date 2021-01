Sonangol diz que participação na Galp continua a ser um “interesse estratégico”

A petrolífera estatal angolana Sonangol continua a ver a participação que detém na Galp Energia através da Amorim Energia como um interesse estrátégico, afirmou Sebastião Gaspar Martins, em entrevista publicada no “Díario de Notícias” este sábado.

“A Sonangol reitera o seu interesse estratégico em estar presente na Galp através da Amorim Energia, que é acionista direta da Galp. Ao nível da Esperaza, a entidade continua a ter existência legal, havendo alguns temas entre os acionistas que são, presentemente, objeto de tratamento pelos órgãos judiciais competentes, cuja resolução aguardamos que seja a breve trecho”,

A Amorim Energia, que tem 33,34% da Galp, é controlada em 55% pelo grupo Amorim e 45% pela Esperaza. A Sonangol tem 60% deste veículo, sediado nos Países Baixos. Os restante 40% pertencem a Isabel dos Santos, cujos bens e participações foram arrestados pela justiça, tanto em Angola como em Portugal, no âmbito das revelações resultantes da investigação ‘Luanda Leaks’.

Dessa forma, a Sonangol tem uma participação indireta de 11,022% na Galp.

Em relação à participação de 19,49% no Millennium bcp, Gaspar Martins afirmou: “Somos parceiros do BCP, e se alguma vez tivermos de nos desfazer da nossa participação, fá-lo-emos em estreita coordenação com o Governo e com os nossos parceiros no banco”.

A 2 de dezembro, Gaspar Martins disse à “Reuters” que aSonangol está a acompanhar os movimentos eventuais de consolidação bancária em Portugal e, caso surja alguma oportunidade, o assunto será avaliado com os outros parceiros investidores no Millennium bcp.