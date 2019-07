Sondagem dá vitória ao PSD na Madeira mas não assegura governação

A sondagem do Diário de Notícias da Madeira dá vitória ao PSD, nas eleições regionais, com uma projecção de 33%, e entre 18 e 19 mandatos, mas uma possível coligação com o CDS-PP não é suficiente para atingir a maioria absoluta, um cenário possível se existir entendimento entre os socialistas, BE, e ainda JPP ou CDU.

Uma coligação entre os sociais democratas e os centristas, na Madeira, daria no cenário mais optimista 23 deputados, ficando a um mandato da maioria absoluta.

Contudo se pensarmos num entendimento parlamentar entre PS, BE, JPP ou CDU, no melhor cenário, chega-se aos 24 deputados, o que asseguraria uma maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira.

A sondagem do Diário de Notícias da Madeira atribui entre 17 e 18 mandatos ao PS, entre 3 e 4 mandatos ao CDS-PP. O BE aparece com a possibilidade de ter entre 3 e 4 mandatos, enquanto que o JPP e a CDU podem atingir os 2 mandatos.