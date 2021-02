Sondagem mostra Iniciativa Liberal a subir tanto quanto o Chega desce em janeiro

A sondagem de intenção de voto em janeiro realizada pela Intercampus para o “Correio da Manhã” mantém o PS com uma grande vantagem sobre o PSD (embora desça um ponto percentual, de 13,9 para 12,9), mas revela uma considerável mudança na direita, com a Iniciativa Liberal a aproximar-se do Chega.

O partido liderado por João Cotrim Figueiredo é aquele que mais sobe em relação aos valores detetados pela Intercampus em dezembro de 2020, passando de 3,8% para 5,6%, num aumento de 1,8 pontos percentuais, ao mesmo tempo que a força fundada por André Ventura recua os mesmos 1,8 pontos percentuais, descendo de 9,1% para 7,3% e deixando de dividir a terceira posição com o Bloco de Esquerda.

O PS tem agora 37,6% (menos 0,4 pontos), com o PSD nos 24,7% (mais 0,6 pontos), enquanto o Bloco de Esquerda fica em 8,2% (menos 0,9 pontos) e o Chega surge com 7,3%.

Mais atrás seguem a CDU, após uma ligeira recuperação de 0,1 pontos percentuais, com 5,8%, apenas mais 0,2 pontos do que a Iniciativa Liberal, que nas legislativas de 2019 só elegeu o cabeça de lista por Lisboa para a Assembleia da República. No fundo da tabela permanecem o PAN, com 3,1% (menos meio ponto percentual), o CDS-PP, com 2,7% (mais 0,4 pontos), e o Livre, com 0,7% (também mais meio ponto percentual), apesar de ter perdido a representação parlamentar com a passagem de Joacine Katar Moreira a deputada não inscrita.

No que toca à avaliação dos líderes partidários, todos desceram em relação a dezembro à exceção do também deputado único da Iniciativa Liberal (que subiu de 2,4 para 2,7), mas António Costa permanece à frente (com 3,1) do social-democrata Rui Rio (2,9). A bloquista Catarina Martins está agora empatada com João Cotrim Figueiredo (2,7), e à frente de André Silva (2,6), Jerónimo de Sousa (2,4), Francisco Rodrigues dos Santos (2,3) e André Ventura (1,9).