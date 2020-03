S&P 500, Dow Jones e Nasdaq com ganhos superiores a 4%

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque tiveram uma sessão marcada com fortes ganhos impulsionados pelas tecnológicas e setor financeiro.

Esta segunda-feira, o S&P 500 subiu 4,58%, para 3.089,60 pontos; o industrial Dow Jones disparou 5,09%, para 26.703,32 pontos; e o tecnológico Nasdaq avançou 4,49%, para 8.952,17 pontos.

Em Washington, fontes da Casa Branca confirmaram a morte de quatro pessoas infetadas com Covid-19, elevando o número total de vítimas do coronavírus para seis. No entanto, com o mercado a apostar que a Reserva Federal vai cortar as taxas de juro de forma agressiva este mês, os investidores indicaram ordem de compras de ações, especialmente já numa fase mais adiantada da sessão.

As ações da Apple, que no mês passado reviu o guidance em baixa por causa do impacto do coronavírus no negócio na China, disparou 9,31% esta segunda-feira, para 298,81 dólares. A Oppenheimer subiu o rating da Apple com base na expectativa de que a procura pelos produtos da empresa vai manter-se.

No setor financeira, os bancos cotados foram quem liderou os ganhos. JPMorgan , Goldman Sachs e o Bank of America subiram até 1,1%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o barril de Brent, referência para o mercado europeu, avança 5,92%, para 52,62 dólares. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate ganha 5,83%, para 47,37 dólares.