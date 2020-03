S&P mantém ‘rating’ de Portugal inalterado em ‘BBB’ e ‘outlook’ positivo

A Standard & Poor’s (S&P) manteve esta sexta-feira a notação da dívida soberana portuguesa em ‘BBB’ e perspetiva ‘positiva’.

Na última avaliação, em setembro, a agência norte-americana melhorou o outlook de ‘estável’ para ‘positivo’, destacando a melhoria da composição, maturidade e custos associados à dívida, assim como a capacidade de Portugal cumprir com as suas obrigações. No entanto, deixou o aviso de que “se o risco de refinanciamento externo aumentar ou se houver uma deterioração inesperada e sustentada no desempenho orçamental e de crescimento” poderia descer o ‘outlook’ para ‘estável’.

Em janeiro, a Moody’s tinha uma avaliação agendada à notação da dívida soberana portuguesa, mas optou por não se pronunciar, mantendo a notação em ‘Baa3’ com perspetiva ‘estável’. A próxima agência que deverá pronunciar-se sobre Portugal é a DBRS na próxima sexta-feira, dia 20 de março. A agência canadiana avalia atualmente o rating de Portugal em BBB ‘high’ com outlook ‘estável’, enquanto a Fitch está alinhada com a avaliação da S&P.

(Em atualização)