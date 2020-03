Sport TV transmite as duas próximas jornadas do campeonato em sinal aberto devido ao Covid-19

A Sport TV decidiu transmitir em sinal aberto as duas próximas jornadas da Liga NOS (I Liga de futebol portuguesa). Em comunicado emitido esta quinta-feira, 12 de março, a empresa liderada por Nuno Ferreira Pires revela que tomou esta decisão por causa do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Após a decisão publicamente comunicada de suspensão da presença do público nos jogos da Liga NOS, em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia Covid-19 em território nacional, a Sport TV comunica que em conjunto com os operadores nacionais Meo, NOS e Vodafone que distribuem os seus canais, irá transmitir no seu canal Sport TV+, aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv destes operadores, todos os jogos das próximas 2 jornadas da Liga NOS”, refere o comunicado.

Com esta medida a estação televisiva de conteúdos desportivos premium pretende “garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto”.

A decisão da Sport TV surge dois dias depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por prevenção, ter decidido que todos os jogos da Liga NOS e da Liga LedmanPro (I e da II Liga) da 25.ª jornada serão disputados à porta fechada.

Esta recente decisão da operadora de conteúdos desportivos pagos por subscrição não invalida uma outra medida definida na quarta-feira: a Sport TV fixou o preço de subscrição para novos clientes em 19,99 euros. Tendo em conta que o preço base praticado é 29,99 euros, mas que pode aumentar consoante a modalidade da subscrição, o novo preço revela uma redução de dez euros no custo do serviço.

A medida, que não é válida para empresas-cliente, entra em vigor no dia 13 de março. A direção de Nuno Ferreira Pires garante que “o único intuito” é o de facilitar “o acesso a um maior número de lares portugueses aos canais [da Sport Tv], no atual contexto” e, por isso, não se trata de uma ação promocional da marca.