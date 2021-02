Sporting CP está 15 milhões de euros mais rico. Estes são os ‘leões’ que mais valorizaram

A liderança da Liga portuguesa valeu ao Sporting CP uma valorização de praticamente todos os jogadores que compõem o plantel principal. Ainda que já esteja arredado das competições europeias – um aspeto importante na valorização dos jogadores do campeonato português, o clube leonino conseguiu manter a competitividade a nível doméstico tendo já, inclusive, vencido a Taça da Liga.

As boas exibições dos ‘leões’, aliadas às vitórias, fizeram com que o valor do plantel tivesse um incremento de 14,6 milhões, passando de 153,8 para 168,4 milhões de euros, uma tendência que só o FC Porto consegue acompanhar, segundo os dados do “Transfermarkt”. A aposta na formação é o grande destaque do plantel ‘verde e branco’, que viu nos jovens a melhor hipótese para recuperar da crise financeira e desportiva, antecipando-se um regresso à Liga dos Campeões, ainda que faltem jogar 14 jornadas.